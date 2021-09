Efecto Evergrande: Precio del cobre cayó a su menor valor en un mes

La debacle de las empresas del sector inmobiliario y con la incertidumbre con respecto al futuro de la promotora china Evergrande, una de las mayores del país asiático, también ha tenido impacto en el precio del cobre, que cayó a su valor más bajo en un mes.

El mineral rojo se desvalorizó 3,07% en la Bolsa de Metales de Londres, situándose en 4,14 dólares la libra, su menor precio desde mediados de agosto, cuando incluso llegó a estar debajo de la histórica barrera de los 4 dólares.

Precio del cobre BML, 20 de septiembre:

US$ 4,148 la libra (US$ 9.145,50 la tonelada)

Variación diaria: -3,07%

Promedio 2021: US$ 4,167 la libra.