El cobre continúa al alza y trepó a 4,21 dólares la libra

El precio internacional del cobre sigue con su escalada diaria y cerró, este miércoles, en 4,212 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Este valor es 1,40 por ciento más alto que el cierre de la pasada jornada (4,154 dólares), y lleva al metal rojo a un precio promedio de 3,698 dólares en lo que va de este año 2021, informó Cochilco.

Precio del cobre BML, 24 de febrero:

US$ 4,212 la libra (US$ 9.286,00 la tonelada)

Variación diaria: 1,40%

Promedio 2021: US$ 3,698 la libra