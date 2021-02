Continúa la racha positiva para el cobre, que este martes elevó su precio internacional en un 1 por ciento, y se mantuvo por sobre la barrera de los cuatro dólares la libra.

La cotización cerró en 4,154 dólares en la Bolsa de Metales de Londres, superando el valor que logró este lunes, cuando alcanzó los 4,11 dólares y un valor máximo en 10 años.

Precio del cobre BML, 23 de febrero:

US$ 4,154 la libra (US$ 9.158,00 la tonelada)

Variación diaria: 1,00%

Promedio 2021: US$ 3,684 la libra