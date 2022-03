El cobre se eleva a valores históricos, mientras que las bolsas sufren con el conflicto Rusia-Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania mantiene la incertidumbre en las bolsas de todo el mundo, principalmente luego de la toma del Ejército ruso a la principal central nuclear ucraniana en Europa durante las últimas horas.

El ex gerente general de la Bolsa de Santiago, Cristián Solís de Ovando, explicó que "las incertidumbres son las problemáticas para los mercados, hay riesgos potenciales geopolíticos de todo tipo, en la medida que esto no baje el diapasón o no baje un poquito la fuerza de esta invasión de los rusos a Ucrania, los mercados van a seguir muy golpeados".

Por otro lado, indicó que hay efectos en el petróleo "muy grandes, entonces además aquí hay un conflicto financiero, económico y político, entonces justo en esa triada -por decirlo de alguna manera- yace una cosa muy explosiva".

El cobre continúa subiendo su valor a niveles históricos, pero en el mercado de futuros, no en la Bolsa de Metales de Londres, por lo que se presume que la próxima semana el metal rojo podria alcanzar un valor récord.

En esta línea, Juan Carlos Guajardo, economista de Plusmining, señaló que "el precio, si vemos la cotización después del cierre, ha llegado a niveles incluso mayores, por lo tanto, de mantenerse esa tendencia, es posible que tengamos el precio más alto de todos los tiempos en el cobre, lo que sería un elemento bastante relevante".

"Estamos en una coyuntura con mucha incertidumbre, pero que, desde el punto de vista del precio del cobre, está resultando bastante positiva", acotó.