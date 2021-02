El cobre sigue su racha alcista y se acerca a los cuatro dólares la libra

El cobre continuó este martes con su racha alcista, que lo acerca cada día más a los cuatro dólares por libra.

Según informó Cochilco, el principal producto de exportación de nuestro país se cotizó este martes en 3,82 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Esta cifra supone un alza de 0,27 por ciento en comparación con la jornada previa (3,81 dólares), y marca un nuevo récord, con un precio internacional que no se veía hace casi nueve años.

Precio del cobre BML, 16 de febrero:

US$ 3,828 la libra (US$ 8.439.50 la tonelada)

Variación diaria: 0,27%

Promedio 2021: US$ 3,635 la libra