Tópicos: Economía | Materias primas | Litio

Estrategia Nacional del Litio: Chile recaudará seis mil millones de dólares adicionales cada año

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Dejamos un piso para que la economía crezca de manera más acelerada", dijo el biministro Álvaro García.

Tras la toma de razón en Contraloría, Codelco espera firmar en los próximos días los documentos oficiales de su acuerdo con SQM.

 ATON
En portada

A cuatro días del pronunciamiento de Contraloría sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, autoridades se reunieron con el fin de destacar los avances de la Estrategia Nacional del Litio.

Tras la cita, en la que participó el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Minería, Aurora Williams, valoró aspectos como la creacion del Instituto Público del Litio, la red de salares protegidos y las consultas indígenas realizadas en diversas zonas del país.

Por su parte, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, planteó que "lo que esperamos llegue al Estado de Chile en los próximos años va a financiar por lo menos tres años consecutivos todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Si a eso le sumamos el incremento en el precio del cobre más lo que obtenemos por litio, el Estado, el país, va a estar recibiendo alrededor de seis mil millones de dólares adicionales al año".

"Varias veces hemos escuchado la importancia de esta cifra, pocas veces una respuesta concreta. Aquí está la propuesta concreta. Dejamos un piso para que la economía crezca de manera más acelerada", insistió.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, comentó que "este es por lejos el contrato más importante que ha firmado Codelco en su historia, una empresa que nació como una empresa de cobre hoy día amplía su giro a ser una empresa de litio, asociado con otra empresa chilena que ha estado 30 años en este negocio y que lo conoce muy bien, como es SQM".

"Vamos a tener la oportunidad en los próximos días de reunirnos para toda la firma de documentos correspondientes, la fusión de las empresas y nombrar al gobierno corporativo de toda la sociedad", adelantó.

