Ventas globales de vehículos eléctricos superarán los 23 millones de unidades en 2026

El comercio mundial de vehículos eléctricos se prepara para un crecimiento sin precedentes en 2026, con proyecciones que sitúan las ventas por encima de los 23 millones de unidades, lo que representa un aumento interanual del 17%.

Este dinamismo en la electromovilidad global está actuando como un catalizador para el mercado del litio, el "oro blanco" esencial para sus baterías, cuya cotización ha experimentado un ascenso del 84% desde fines de 2025, marcando 20.750 dólares por tonelada.

China se consolida como el epicentro de esta revolución automotriz, mientras la demanda de sistemas de almacenamiento de energía también contribuye a la revalorización de este mineral estratégico.

La oferta global del litio se ha visto restringida por la paralización de operaciones mineras y la interrupción de importantes yacimientos en China, generando presiones al alza. (FOTO: SQM)

Según informó este martes La Tercera, un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio cuenta del dinamismo del sector de vehículos eléctricos, proyectando estas ventas mundiales para 2026, cifra que sigue a un robusto 2025, cuando se comercializaron 19 millones de vehículos eléctricos en el planeta.

El comercio asiático domina

Para este año, Cochilco estima que las ventas de vehículos eléctricos en China alcanzarán los 14 millones de unidades, un incremento del 14% respecto a 2025. Lejos se ubican la Unión Europea y Estados Unidos, con proyecciones de ventas por 3,8 millones y 1,6 millones de unidades, respectivamente, mientras que el resto del mundo sumaría 3,3 millones de vehículos eléctricos en 2026.

En términos de participación de mercado, el gigante asiático acaparó el 64% del comercio el año pasado y se prevé que mantenga un 63% este año.

Respecto a los tipos de vehículos, en 2025 se consolidaron los vehículos eléctricos a batería con 12 millones de unidades vendidas, un 23% más que en 2024, manteniendo un alza de ventas estable.

Los vehículos híbridos enchufables, por su parte, registraron 7 millones de unidades vendidas el año pasado, experimentando una caída significativa en su crecimiento interanual (del 49% en 2024 al 13% en 2025), aunque Cochilco proyecta un crecimiento del 11% para este año.

Perspectivas y desafíos futuros

En sus comentarios finales, Cochilco sostuvo que "el precio del litio en los primeros meses de 2026 ha registrado un importante incremento por una menor oferta en el mercado y por la mayor demanda estructural generada por los sistemas de almacenamiento de energía".

"Continúa la incertidumbre sobre la duración de la guerra en el Medio Oriente y la fecha de inicio para la reapertura de la mina Jianxiawo de CATL en China, lo cual podría generar un descenso de corto plazo en su cotización", puntualizó el organismo.

Finalmente, señaló que estima que "para 2026, de acuerdo con el promedio de las proyecciones publicadas en febrero de este año por Consensus Economics, el precio del carbonato de litio se situaría en torno a los 17.000/ton dólares".