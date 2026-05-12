Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.9°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Guardia de palacio mató a automovilista en medio de sus vacaciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según Carabineros, el civil chocó al funcionario, luego huyó y, al ser alcanzado, intentó atropellarlo.

El policía -que se encontraba de franco junto a su esposa en Talcahuano- se defendió utilizando su arma.

Guardia de palacio mató a automovilista en medio de sus vacaciones
 ATON (Referencial)

El incidente está en investigación por la PDI, mientras Carabineros abrió un sumario.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un cabo primero de Carabineros que se encontraba de vacaciones junto a su pareja en la comuna de Talcahuano se vio involucrado la noche del sábado en un incidente que terminó con un civil muerto.

Según informó la institución en un comunicado, hubo un accidente vehicular, una persecución y un intento de atropello contra el uniformado, que estaba de franco.

En este contexto, el funcionario -que es miembro de la dotación de la Guardia del Palacio de La Moneda- utilizó su arma de fuego. El otro conductor falleció posteriormente en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

El incidente está en investigación por la PDI, mientras Carabineros abrió un sumario.

"Una pareja de carabineros de otra región se encontraba de vacaciones en la Región del Biobío y fue impactada por otro vehículo, que se dio a la fuga, y en una persecución esta persona (civil) intentó atropellar a Carabineros", explicó el delegado presidencial Julio Anativia.

"En ese contexto se produjo el uso del arma y posteriormente la persona falleció. Esta situación se encuentra actualmente en investigación por parte de la PDI y, adicionalmente, Carabineros ha hecho un procedimiento sumario. La información que tenemos hasta este momento es que la persona que posteriormente falleció presentaba consumo de alcohol", agregó la autoridad de Gobierno.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada