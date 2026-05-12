Guardia de palacio mató a automovilista en medio de sus vacaciones

Un cabo primero de Carabineros que se encontraba de vacaciones junto a su pareja en la comuna de Talcahuano se vio involucrado la noche del sábado en un incidente que terminó con un civil muerto.

Según informó la institución en un comunicado, hubo un accidente vehicular, una persecución y un intento de atropello contra el uniformado, que estaba de franco.

En este contexto, el funcionario -que es miembro de la dotación de la Guardia del Palacio de La Moneda- utilizó su arma de fuego. El otro conductor falleció posteriormente en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

El incidente está en investigación por la PDI, mientras Carabineros abrió un sumario.

"Una pareja de carabineros de otra región se encontraba de vacaciones en la Región del Biobío y fue impactada por otro vehículo, que se dio a la fuga, y en una persecución esta persona (civil) intentó atropellar a Carabineros", explicó el delegado presidencial Julio Anativia.

"En ese contexto se produjo el uso del arma y posteriormente la persona falleció. Esta situación se encuentra actualmente en investigación por parte de la PDI y, adicionalmente, Carabineros ha hecho un procedimiento sumario. La información que tenemos hasta este momento es que la persona que posteriormente falleció presentaba consumo de alcohol", agregó la autoridad de Gobierno.