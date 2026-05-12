Carabineros liberó a joven secuestrado en San Miguel y detuvo a captores

El OS9 de Carabineros logró liberar al joven de 20 años que fue secuestrado durante la noche en la comuna de San Miguel, y detuvo a cuatro de sus captores la madrugada de este martes.

El rapto se acreditó gracias a registros de cámaras de seguridad y denuncias ciudadanas, que dieron cuenta de que la víctima fue abordada y llevada contra su voluntad por un grupo de sujetos tras recibir una brutal golpiza.

El incidente ocurrió en la calle Brigadier de la Cruz, después de que el joven se acercara a un vehículo para conversar con sus ocupantes, pero al percatarse de que estas personas lo subieron a la fuerza, varios vecinos intentaron intervenir arrojando piedras al auto e iniciando una persecución que se extendió hasta Gran Avenida con Salesianos.

En cuanto a la liberación de la víctima, los primeros antecedentes indican que su madre recibió llamadas extorsivas durante la noche, por lo que se trasladó a dependencias del OS9 en calle San Ignacio (comuna de Santiago) para que los efectivos monitorearan tales contactos.

Se presume que la triangulación de los llamados permitió dar con el paradero del joven y sus captores en Agustinas con Almirante Barroso, donde Carabineros consiguió liberar al joven tras casi 10 horas en cautiverio, y detener a cuatro sospechosos del secuestro.

Hasta el momento, se desconoce si hubo una negociación o un pago a cambio de dejar libre a la víctima, y tampoco se sabe si se encontraban al interior de un inmueble o si la detención se concretó en la vía pública.

El afectado es un estudiante universitario sin antecedentes penales, y sólo figura en los registros de Carabineros por haber sido víctima de amenazas en 2020.

Este suceso generó especial conmoción en San Miguel, ya que ocurrió a solo semanas del caso de un empresario ferretero de 84 años que fue secuestrado el pasado 21 de abril en la misma comuna y mantenido en cautiverio durante ocho días.