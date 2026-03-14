David Bravo: Sabíamos del problema fiscal, y es más grande de lo que se podía percibir

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, conversó con Cooperativa sobre la discrepancia entre el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su antecesor, Nicolás Grau, sobre las arcas fiscales.

"Los números son súper claros y muestran que efectivamente, como dijo el ministro de Hacienda, al 31 de diciembre había 'en la caja' 46 millones de dólares. Y en enero eso subió, como dice el exministro Grau; pero hay que recordar que también el gobierno (anterior) adquirió un préstamo que de alguna manera tiene como consecuencia también haber mejorado la caja", señaló Bravo.

En esa línea, señaló que "hay algo que es objetivo y lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ellos hablan de 'estrés fiscal'. Están hablando de estrés fiscal e hicieron ver el punto de cómo estaba afectando la caja del gobierno. Más allá de esta discrepancia, la situación es bastante clara (...) Es difícil y la caja del Estado es una de las áreas en las que esto se manifiesta claramente. Y, por lo menos en lo que escuché del discurso del ministro Quiróz, es una de las consecuencias".

"En un contexto de incertidumbre, ahora especialmente con el alza en el precio del petróleo, son los momentos donde eventualmente se puede requerir esa caja y, por lo tanto, le pone todavía más estrés a la situación. Entonces, hay que enfocarse, hay que dejar trabajar al gobierno ahora para que efectivamente pueda mostrar cuál es la estrategia para salir de acá", sostuvo.

"Sabíamos que estábamos en un problema y creo que, como se ve, el problema creo que es más grande de lo que a lo mejor se podía percibir a nivel público", planteó.

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