Primeras imágenes: ANFP anunció fecha de lanzamiento del trofeo de la Copa de la Liga

Por medio de un video, la ANFP adelantó lo que será el lanzamiento del trofeo para la Copa de la Liga, cuya fecha se confirmó ad portas del inicio del torneo que debutará este 2026 para sumarle más partidos por temporada a los equipos de la máxima categoría.

La cuenta oficial del Campeonato Chileno compartió las primeras imágenes de la copa, con algunos planos a las piezas durante su fabricación.

Dentro del vistazo se apreciaron partes que completarían una estructura con forma de estilo ánfora, coronándose con un balón en la cima; todo con terminación cromada.

¿Cuándo se estrena el trofeo de la Copa de La Liga?

El trofeo verá la luz a última hora, apenas tres días antes del partido inaugural de su primera edición.

El lanzamiento se realizará el martes 17 de marzo a las 14:00 horas, mientras que el puntapié inicial de la competencia será con dos partidos el viernes 20: Universidad de Chile vs. Deportes La Serena a las 18:00 y Unión La Calera vs. Audax Italiano a las 20:30.