Irán: Ola de detenciones de "monárquicos, espías y terroristas"

Las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos "alborotadores monárquicos" que buscaban "incitar a la opinión pública,espías" que enviaban información de interés militar al enemigo y "terroristas", en medio de una oleada de arrestos durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

Un total de 54 "alborotadores monárquicos" fueron arrestados en las últimas 72 horas y trataban de influir en la esfera pública e incitar a la opinión pública, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, que citaba a la Policía.

También buscaban "crear el caos" con ataques a activos públicos.

La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es Reza Pahlavi, hijo del último sha.

Fars también informó del arresto de dos supuestos "espías" acusados de enviar la localización de importantes instalaciones a Estados Unidos e Israel para que fuesen atacados. Además supuestamente habían enviado imágenes de lugares atacados en suelo iraní a medios opositores de fuera de país para su publicación.

Asimismo, las autoridades iraníes anunciaron la desarticulación de "dos células de espionaje" formadas por diez personas cada una en las provincias de Mazandarán (norte) y Jorazán Razaví (noreste), que filtraban información sobre posiciones militares e infraestructuras económicas al "enemigo agresor", según informó la agencia Mehr.

Además, las fuerzas de inteligencia detuvieron a un grupo terrorista de tres miembros en Juzestán (suroeste), responsables de "ataques armados" contra guardias de seguridad y lugares públicos, añadió la misma fuente.

En la provincia de Kerman (sureste), fueron arrestadas otras 14 personas por "actividades contrarias a la seguridad", informó la agencia Tasnim, que no ofreció más información.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores.

Irán atacó nuevamente bases áreas de EE.UU. en el Golfo

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas "objetivos clave" en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible "quedaron envueltos en llamas", según detalló Tangsiri en la red social X.

Irán aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Medio Oriente si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Tras este ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bombardeo se dirigió contra objetivos militares y que optó por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla", una decisión que podría reconsiderar si persiste cualquier bloqueo en el golfo Pérsico.

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.