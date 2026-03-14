Almendra y su salida de Deportes Concepción: Disculpas a la gente que esperaba algo más

Tras no aceptar preguntas en la conferencia de prensa, Patricio Almendra finalmente se refirió a su salida como DT de Deportes Concepción luego de la caída 3-0 ante Audax Italiano y abordó la negativa campaña que tiene a los lilas en el fondo de la tabla.

"Lo hablé con la gente del club. Estábamos claros desde el inicio de lo que sucedía. Había una posibilidad de seguir si es que el equipo ganaba y mostraba algo distinto, de lo contrario yo no estaba dispuesto tampoco a seguir. Así que fue un acuerdo", señaló al medio penquista Sabes.

"Estoy muy agradecido de verdad, muy agradecido. Me llevaron al club de vuelta y mira lo que sucedió, hoy día estamos en Primera División algo impensado y que espero disfrutar por el resto del torneo", añadió a la salida del Estadio Bicentenario de La Florida.

"Disculpas, claramente, a la gente que esperaba algo más de este equipo. Les mentimos con las actuaciones de Uruguay (Serie Río de La Plata), con los primeros dos partidos en el papel, pero sentimos que este equipo puede dar mucho más y espero que el cuerpo técnico que venga le pueda sacar provecho", sumó.

"Es una de las cosas del fútbol. Como jugador me pasó, pero siento que el equipo necesita algo distinto, necesita una energía distinta, una idea, unas palabras distintas y eso a veces hace reaccionar al equipo. Como yo dije en la conferencia anterior (tras enfrentar a Ñublense), cuando yo sienta que soy la primera piedra de tropiezo voy a salir; y eso fue lo que hice".

En cuanto a balances, Almendra señaló que "el funcionamiento estuvo, solamente faltaba certeza en la ejecución de gol, no cometer errores puntuales como el día con O'Higgins que fueron dos llegadas y dos goles".

"Tomaré todo lo que se hizo ahora como experiencia y espero que lo que venga sea muy bueno para mí y para el club, porque siempre he querido eso. Le deseo lo mejor a la institución, es mi club y voy a seguir siendo hincha. El técnico que venga va a tener mi apoyo como lo han tenido todos los anteriores... excepto uno", cerró.