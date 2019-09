Diputado Jackson por Presupuesto 2020: "Cada uno es preso de sus propias expectativas"

El diputado Giorgio Jackson (RD) aseguró en Cooperativa que "cada uno es preso de sus propias expectativas", luego que el Presidente Sebastián Piñera presentara el Presupuesto 2020 y asegurara que en sus primeros dos años duplicarán crecimiento promedio del Gobierno de Michelle Bachelet.

En su discurso, en cadena nacional, el Mandatario indicó que el erario nacional contemplará un aumento del gasto fiscal en torno al 3 por ciento y, de paso, destacó que, de acuerdo a las expectativas del Banco Central, Chile crecerá este año 2,5 por ciento.

"En nuestros primeros dos años, vamos a crecer al 3,25 por ciento, cifra que casi duplica el crecimiento promedio del Gobierno anterior", aseveró el Jefe de Estado.

Ante esta comparación, Jackson sostuvo que "cada uno es preso de sus propias expectativas", ya que "lo cierto es que el Gobierno en los últimos cuatro años de la administración pasada (de Michelle Bachelet), que, por cierto, no tuvieron un buen crecimiento (...) en esos momentos fueron los principales voceros que hoy están en el oficialismo -en esos momentos en la oposición- los que decían 'no, esto no tiene que ver con el escenario externo, es un problema de la administración, de las reformas'".

El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja sostuvo que "ahora que al Gobierno le toca conducir la economía, son exactamente los mismos personeros, que antes desde la oposición planteaban que era un problema del Gobierno, los que hoy dicen que es parte del escenario internacional".

"Entonces, creo que ha perdido niveles de credibilidad o verosimilitud el discurso de que estos son los Presupuestos o los crecimientos históricos o como muchas veces les gusta vanagloriarse", comentó.

Jackson planteó que "el crecimiento es un crecimiento mediano, es un crecimiento que por ningún motivo está para estar alegres, pero que está muy por debajo de las expectativas que el propio Presidente Piñera, cuando era candidato, le comprometió a las chilenas y chilenos. Creo que él se mide con esa vara que ciertamente no ha podido cumplir".

Senador UDI: Es un Presupuesto audaz y responsable

Por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma, destacó en Cooperativa el Presupuesto anunciado por el Mandatario, asegurando que éste "apunta en el sentido absolutamente correcto" y que "está bien perfilado"

El integrante de la Comisión de Hacienda del Senado indicó que el Presupuesto "es audaz, un crecimiento de un 3 por ciento anual no es poco, sobre todo en una situación económica mundial muy compleja, pero había que hacerlo".

"Y (el Presupuesto) es responsable porque tampoco se hace cargo de algo porque tampoco se hace cargo de algo que sea absolutamente impagable", añadió.

Desde su perspectiva, Coloma dijo que hay dos ejes que sobresalen: "El fomento a la inversión y, de alguna manera, tratar de ahí generar un motor económico relevante para los tiempos que vienen, que no son fáciles; y segundo, tener una capacidad de enfocar en forma precisa en temas que son muy vigentes, el tema de la seguridad, obras públicas, particularmente hizo dos menciones respecto del agua, el tema de fortalecer la salud en aquellas cosas que tenemos que empujar más el carro".