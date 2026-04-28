"Ministro, mayor seriedad": Oposición emplaza a Quiroz por polémico oficio de Hacienda

Parlamentarios de oposición manifestaron su molestia ante las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a la filtración del oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), defendiendo el término "descontinuar" utilizado para sugerir terminar con 42 programas sociales, entre ellos, el Programa de Alimentación Escolar.

El secretario de Estado señaló este martes que se trataba de una comunicación interna entre ministerios y comparó las críticas de la lectura no autorizada de la misiva privada a que "alguien venga y revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones".

"Por eso el oficio ocupa palabras que, a lo mejor, no son las perfectas en términos de comunicación, porque no está diseñado para ser comunicado al público general; está diseñado como un instrumento de trabajo", recalcó en Radio Infinita.

Asimismo, desde la Dipres reconocieron que fue un error ocupar el término "descontinuar" y que "quizás la palabra era más bien 'formular'", dijo el subdirector de Racionalización y Función Pública del órgano, José Ignacio Llodrá.

No obstante, la explicación generó molestia en la oposición y el diputado Marcos Ilabaca (PS) planteó que "lo del ministro Quiroz ya resulta patológico. Cuando todo Chile descubre su intención real de descontinuar una serie de programas importantes y trascendentales para toda la sociedad, resulta que: '¡Oh! Hubo un problema, hubo un error en el término; no era descontinuar, era reformular'".

"Ministro Quiroz, mayor seriedad. Usted está a cargo de las finanzas públicas y usted le tiene que entregar certidumbre al país y a los mercados", arremetió el parlamentario socialista.

En una línea similar, el diputado Luis Cuello (PC) aseveró que "la circular que emitió su ministerio no habla de diseño, habla de números. Es decir, recomienda e instruye ajustar programas, reducir su presupuesto en un 15% al menos o descontinuarlos, es decir, llevarlos a cero pesos".

"Además, no conoce el Estado. Este no es un procedimiento secreto y lo que pretende el ministro de Hacienda es quitarle los alimentos y los medicamentos a la gente sin que nadie se entere", sostuvo.

Subsecretaria de Salud: Quisiera no aventurarme a dar veredicto si serán o no modificados programas

Desde el Gobierno, han tratado de salir del paso y aclarar la eventual eliminación de programas sociales. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró este martes en El Diario de Cooperativa que, pese a la petición de Hacienda, se mantendrá el financiamiento para el programa de Derechos Humanos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud, la subsecretaria de la cartera Alejandra Pizzaro sostuvo que "tienen su atribución como Hacienda de hacer sus evaluaciones, y nosotros también hacemos nuestras evaluaciones técnicas".

"Quisiera no aventurarme a dar ningún veredicto en que sí podrían ser o no ser modificados, pero insisto: el Ministerio de Salud no va a eliminar... No ha eliminado ningún programa".