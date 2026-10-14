Poduje alista plan inspirado en Frei para calmar "la angustia de las familias por morir esperando"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este miércoles la puesta en marcha del programa "Operación Sitio 2.0".

La iniciativa busca hacer frente a las limitaciones presupuestarias de la cartera mediante la asignación progresiva de terrenos a familias vulnerables para cumplir con los compromisos de solución habitacional.

El secretario de Estado detalló que el presupuesto asignado a su ministerio contempla un alza del 5,8%, cifra distante del incremento cercano al 24% solicitado inicialmente, lo que demandó un ajuste estratégico para no recortar las metas trazadas.

"Queríamos volver a tener los 40.000 subsidios que alguna vez tuvimos de vivienda y no se pudo (...) Nos dieron 26.000. Los 14.000 que nos faltan los vamos a tener que compensar con terrenos", señaló Poduje.

Ante dicho panorama, precisó que la estrategia contempla "un plan B que lo que va a hacer, en la práctica, es que estas 40.000 viviendas, en vez de hacerlas terminadas, vamos a entregar primero los terrenos; luego vamos a hacer la urbanización y luego vamos a entregar las casas".

"Con eso —afirmó el ministro— podemos cumplir la meta y, lo que es más importante, entregarles a las familias una propiedad, que es lo que hoy día genera la mayor angustia en la espera".

"Yo tengo un equipo de 40 arquitectos y topógrafos y dibujantes que me están dividiendo todos los terrenos en pequeñas parcelas de 300 metros para poder entregárselas a las familias", puntualizó.

Reducir la espera de las familias

Poduje explicó que, inspirada en el histórico programa "Operación Sitio" aplicado durante el Gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1965-1970), la "Operación Sitio 2.0" persigue acortar los prolongados tiempos de espera de las más de 450.000 familias sin solución habitacional definitiva.

"El principal problema que tenemos hoy día con las familias que esperan, que son alrededor de 450.000 familias, son ocho años de espera sin tener nada; la angustia de las mamás por no dejarles nada a sus hijos; la angustia de la familia por quedar en el aire; por morir esperando. Hemos tenemos socios de comités de vivienda que mueren esperando y nunca reciben su casa. Entonces, para combatir eso con menos recursos, hemos optado por la Operación Sitio 2.0", profundizó.

En ese sentido, Poduje cuestionó la efectividad de ciertos subsidios tradicionales —como el DS1 para sectores medios—, cuyos certificados pueden demorar hasta seis años en concretarse por la escasez de oferta inmobiliaria, y defendió la entrega de terrenos como una alternativa.

"Lo que ¿tenemos que hacer, sobre todo a las familias más vulnerables, es entregarles una propiedad, algo concreto. ¿Y qué es esa propiedad? Va a ser un sitio; un pedazo de tierra", arguyó.

Inversión habitacional, empleo y ejecución presupuestaria

Al abordar el impacto del sector en la reactivación económica, el titular del Minvu resaltó que programas clave para sectores vulnerables registrarán incrementos de entre 10% y 20%, sumado a la activación de la tarjeta del Banco de Materiales y la aceleración de 400 obras antes de fin de año.

Consultado por el impacto del presupuesto en la generación de empleo, Poduje remarcó que "es súper sabido que la vivienda y las obras públicas son anticíclicas y que tienen un efecto dinamizador de la economía".

Respecto del avance financiero de la cartera, Poduje proyectó que la ejecución cerrará el año "sobre el 100%", impulsando la contratación en el rubro de la construcción.

"Esa ejecución presupuestaria significa que vamos a terminar generando 200.000 empleos como ministerio (...) ¿Podemos ir más rápido? Podemos ir más rápido. ¿Estamos metiéndole ahora acelerando la marcha? Sí", garantizó.

Postura ante viviendas mal construidas: "El Minvu no entrega casas mal hechas. No repara casas nuevas"

En Cooperativa, el ministro de Vivienda reafirmó, además, su política de no reparar viviendas nuevas mal construidas, y responsabilizó a las empresas constructoras por las deficiencias, en medio de cuestionamientos por el caso El Olivar en Viña del Mar y otros proyectos habitacionales con problemas estructurales.

El secretario de Estado sostuvo que "tenemos siete funcionarios del Serviu sumariados por aprobar proyectos que estaban mal hechos", al explicar que el ministerio mantiene acciones judiciales contra la empresa responsable.

"El Ministerio de la Vivienda (a partir de este Gobierno) no entrega casas mal hechas. No repara casas nuevas", enfatizó Poduje, quien agregó que las constructoras deberán responder por los daños, ya sea mediante el financiamiento de las reparaciones o ante los tribunales.

El ministro también denunció problemas de arrastre asociados a presuntas irregularidades y negligencias en distintos servicios regionales.

"Tenemos problemas de corrupción en varios Serviu. Son puntuales, pero son graves, y nosotros vamos a llevar a toda esa gente a la justicia", aseveró.

Como ejemplo, mencionó el caso de Arauco, donde el municipio habría enviado 14 oficios desde 2013 alertando sobre problemas como deslizamientos, socavones, humedad y filtraciones, sin recibir respuesta. "Nosotros estamos haciendo un sumario para saber qué pasó", indicó.

En Talcahuano, en tanto, señaló que algunos edificios han debido ser demolidos tras reiteradas reparaciones y cuestionó que las familias deban convivir durante años con fallas en sus viviendas.

"Vamos a arreglar y demoler y les vamos a mandar la factura después o los vamos a llevar a tribunales", advirtió, al recalcar que su administración busca terminar con la práctica de entregar soluciones habitacionales defectuosas y trasladar sus consecuencias a las familias: "Acá nos acostumbramos a entregar casas falladas".

"Tenemos que preocuparnos de que las casas se entreguen para el sueño de la casa propia, pero también que el sueño no se convierta en una pesadilla", sentenció.