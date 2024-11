Presupuesto: INDH quedó sin recursos a la espera del Senado

Después de cinco jornadas de trabajo, la Sala de la Cámara de Diputados despachó las 32 partidas del Presupuesto de 2025 más su articulado, lo que deberá ser revisado y ratificado por el Senado durante la próxima semana.

El Ejecutivo logró que se aprobara buena parte de las asignaciones que habían sido rechazadas en la etapa previa, pero no repuso el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que la Comisión Especial Mixta había dejado en 10 mil pesos.

Por lo anterior, el diputado Nelson Venegas (PS) manifestó que "nosotros no lo sabíamos la verdad. Tiene que ser una estrategia que debe tener el Gobierno, pero a mí me parece insólito que no se quieran restablecer, porque de verdad son fundamentales y que están en el margen también de lo que piensa la gente que apoya este Gobierno".

La dirección del INDH expresó preocupación extrema por el hecho, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que "en el caso del INDH no llegamos a estructurar bien una propuesta en la materia para la Cámara de Diputados, así que lo vamos a hacer en el Senado".

Directora INDH advierte extrema preocupación por no reposición por parte del gobierno del presupuesto 2025 del Instituto en la Cámara de Diputados https://t.co/o3XqUkbX2e pic.twitter.com/0sxVSQpwkl — INDH Chile (@inddhh) November 16, 2024

Presupuesto Ministerio de la Mujer

Este viernes el caso Monsalve marcó el debate del Presupuesto del Ministerio de la Mujer. Si bien fue aprobado, la oposición "le tocó la oreja" al oficialismo y logró incorporar una glosa que señala que, con cargo a estos recursos, se podrá implementar un plan de prevención de la violencia de género a realizarse entre los ministros, ministras y subsecretarios, teniendo como enfoque las situaciones de asimetría de poder.

La diputada Ximena Ossandón (RN) explicó que "se le pide SernamEG que capacite a los ministros, a los subsecretarios, en la prevención de delitos de abuso sexual, violencia contra la mujer y etcétera. Con lo que hemos vivido con (el exsubsecretario) Monsalve, esta indicación nos hace mucho sentido y es muy necesaria".

La diputada Lorena Fríes (Frente Amplio) puntualizó que "parece un chiste porque durante toda la tramitación del Ministerio de Seguridad, se han negado a incluir la formación de las policías de los funcionarios en materia de violencia de género".

"Por lo tanto, yo más bien le pediría ellos que capaciten a sus colegas de Renovación Nacional", agregó la legisladora.