Subcomisión rechazó Presupuesto que frena la puesta en marcha de cinco SLEP

La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó la partida presupuestaria del Ministerio de Educación (Mineduc) para el 2027, situación que pone en tela de juicio el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La cartera, que concentra uno de los mayores montos del erario público, con más de 17 billones de pesos, generó un amplio descontento en el Congreso debido a ajustes y reducciones que afectan tanto a programas escolares como a la educación superior.

El conflicto central radicó en la decisión del Ejecutivo de financiar únicamente a seis de los once SLEP que debían entrar en funciones el 1 de enero del próximo año: Antofagasta, Valle Cachapoal, Hanga Roa, La Quebrada, Talagante y Reloncaví.

Con este diseño, quedaron sin financiamiento los servicios de Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco, Los Viñedos y El Litoral. La cartera argumentó la falta de condiciones administrativas y operativas necesarias.

Diversos sectores cuestionaron los recortes en gratuidad, computadores escolares y presupuestos basales universitarios. (FOTO: ATON)

Desde el oficialismo, el senador del Partido Republicano Renzo Trisotti apuntó a las discrepancias entre los gobiernos locales como factor del rechazo: "En el último tiempo hay algunos alcaldes que lo único que quieren es entregarlos (establecimientos educacionales municipales) al SLEP, hay otros que les encantaría poder mantenerlos, y esas diferencias claramente incidieron en el rechazo", enfatizó.

"Es legítima la discusión, pero creo que sí se debe separar ambas problemáticas: por una parte, asegurar los recursos que permitan funcionar a los colegios y abordar, por otra, el proceso de traspaso a través de otro proyecto de ley que sea más específico", señaló el parlamentario.

Alerta por déficit y despidos docentes

Desde la oposición, el senador del Partido Liberal Vlado Mirosevic respaldó la negativa de la subcomisión y advirtió sobre la precarización de las condiciones laborales docentes y la falta de recursos para sostener el sistema escolar.

"El próximo año la situación puede ser peor. Va a haber despidos de profesores, no pocos, y va a haber una falta de presupuesto en los SLEP ya instalados y seguramente en los por instalar, y eso nos preocupa mucho", alertó el legislador.

Debido a este panorama, valoró que "en buena hora la subcomisión rechazó un presupuesto malo y que tendremos que dialogar para que cambie, (aunque para eso) el ministro Quiroz debe tener ganas de dialogar, si no es posible".

El legislador Vlado Mirosevic alertó que "el próximo año la situación puede ser peor" por eventuales despidos y déficit en los recintos. (FOTO: ATON)

Movimiento estudiantil anuncia articulación gremial

La tensión presupuestaria no solo concierne al ámbito legislativo. La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), Laura Mlynarz, advirtió que, "desde que asumió el gobierno, hemos solicitado poder entablar un espacio de diálogo con la ministra de Educación (María Paz Arzola) para conocer la agenda del Ejecutivo en esta materia, pero lamentablemente no lo hemos podido tener".

"Frente al contexto que nos encontramos, en el que desde el primer día existen recortes en la cartera, donde hoy se les quitan los computadores a los estudiantes de séptimo básico para el 2027, en el que las universidades estatales se nos recorta el presupuesto basal, se disminuyen las horas docentes para profesores, profesoras y también educadoras de párvulo para el próximo año, por supuesto que el movimiento estudiantil se está articulando", señaló la dirigente.

Laura Mlynarz anunció articulaciones gremiales para "defender lo que ya hemos alcanzado a punta de movilización". (FOTO: ATON)

Por esto, destacó que existe una organización "con los distintos gremios para poder avanzar no solamente en plantear nuestra agenda, sino también, sobre todo, defender lo que ya hemos alcanzado a punta de movilización".

Tras el pronunciamiento de la subcomisión, el debate se traslada a las siguientes instancias de la Comisión Mixta, donde los municipios y comunidades escolares exigen resoluciones prontas para definir el calendario escolar y evitar una mayor incertidumbre operativa en las aulas.