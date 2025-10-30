UDI arremete contra el Presupuesto 2026: "Una propuesta casi pueril"

La bancada de diputados UDI respaldó el inédito rechazo al 90% de las partidas del Presupuesto 2026 en la comisión especial mixta, resultado que protagonizaron parlamentarios de oposición la tarde de este miércoles.

La última jornada estuvo marcada por la ausencia de propuestas específicas de ese bloque, salvo por una moción del diputado republicano Agustín Romero, que buscaba recortar 2.000 millones de dólares del gasto fiscal.

Después de que el Gobierno advirtiera que aquello iría en desmedro de programas sociales, los parlamentarios decidieron votar -en paquete- las partidas pendientes y las rechazaron casi en su totalidad, afectando carteras clave, como Salud y Trabajo.

A través de una declaración emitida hoy jueves, el gremialismo acusa que el proyecto del Ejecutivo es "una propuesta de carácter casi pueril; una de las más opacas, imprecisas y carentes de transparencia que un gobierno haya presentado desde 1990".

Además, la bancada repudia el "burdo" intento del Gobierno -en particular, del ministro de Hacienda, Nicolás Grau- de atribuir a la oposición "motivaciones electorales" detrás de la votación en bloque.

En respuesta, Grau aseguró que "nos ha costado encontrar una contraparte que esté dispuesta a sentarse a negociar cosas concretas ahora", aludiendo a que el proceso se ha visto tensionado por el clima previo a las elecciones. El ministro señaló que ha ofrecido diálogo "a la hora y en el lugar que quieran" con los líderes opositores.

Desde la oposición, en tanto, hubo cuestionamientos al manejo económico de gobierno y comparaciones con el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El senador Javier Macaya (UDI) sostuvo: "No tengo memoria en los últimos 35 años de un rechazo de todas las partidas. Pero inédita también es la situación fiscal que vive Chile. No tengo duda de que el ministro Marcel no quiso poner su prestigio en juego ante estas cifras".

En la misma línea, la senadora Jimena Rincón (Demócratas), presidenta de la Comisión Mixta, señaló: "Es el ministro Marcel el que llevó al país a esta situación. No le creemos al Gobierno en sus estimaciones de ingresos. Deben decir cómo va a reponer estas platas y dónde va a recortar".

La discusión del erario nacional se retomará después de las elecciones, cuando el oficialismo deberá alcanzar un acuerdo con la oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el fin de reponer lo rechazado. Si no se logra un acuerdo antes del 30 de noviembre, regirá la propuesta original del Gobierno.