"Emprenergía RM": Lanzan programa que impulsa la sostenibilidad y transición energética

El Club de Innovación, en colaboración con Corfo Metropolitano, lanzaron "Emprenergía RM", un programa formativo que busca potenciar a pymes y emprendedores, ofreciendo herramientas y becas para la innovación en el sector energético.

En una nueva edición de "Esa es la idea" en Cooperativa, Adriana Guerrero, gerenta general del Club de Innovación, afirmó este jueves que el proyecto responde a la urgencia de abordar la sostenibilidad y la transformación energética desde una perspectiva práctica.

El Club de Innovación, con foco en digitalización y desarrollo sostenible, busca así impulsar estos temas en la agenda empresarial.

Guerrero subrayó la importancia de una visión amplia de la sostenibilidad, asegurando que "no es solo sustentabilidad, no es solamente descarbonización justa como se puede o como se suele hablar, sino que es verlo desde un anclaje más amplio, abriendo este prisma y viéndolo desde la transición energética".

El programa busca que emprendedores y pymes de la Región Metropolitana mejoren sus productos y servicios, agregando valor a través de conocimientos y metodologías específicas.

"Emprenergía RM" se extenderá por cuatro meses, con clases semanales los viernes para facilitar la asistencia. Incluye siete módulos y trece cursos, cubriendo modelos de negocio sostenibles, propuesta de valor, medición de huella de carbono y técnicas de pitch.

"Vamos a estar también generando modelos de negocios sostenibles, todo pensado justamente para que puedan ir incorporando estas herramientas y estos aprendizajes", afirmó Guerrero, que destacó también el módulo de "pitch verde", diseñado para estructurar y comunicar ideas de negocio con impacto en la transición energética.

Chile, calificado por Guerrero como un "laboratorio abierto", cuenta con un sólido capital humano y excelentes ideas, lo que lo posiciona bien en el ecosistema de innovación. Sin embargo, existen desafíos en la colaboración y asimetrías de información. La innovación, tanto en el ámbito corporativo como en el emprendimiento, puede impactar significativamente la productividad e inversión.

"Chile es un país que tiene un laboratorio abierto. Es una oportunidad para perfeccionar una propuesta y que genere valor no solamente a uno mismo, sino que también a una sociedad en su conjunto", concluyó.