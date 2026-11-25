En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Mickle Foretic, fundador de Facto, presentó el concurso Pyme del Año 2026, que entregará tres millones de pesos y visibilidad digital a negocios locales de la Región Metropolitana.

El ejecutivo explicó que las pymes enfrentan barreras de capital y difusión, por lo que buscan ofrecerles "una gran palanca" para crecer. Además, priorizarán proyectos innovadores con "el mayor impacto en la sociedad", destacando las historias detrás de cada negocio.

Los siete finalistas serán visitados para grabar su propuesta y recibir "una exposición brutal en todas partes", adelantó Foretic. Sin jurado tradicional, el certamen apostó por votación abierta en Instagram, ya que "tenía que tener un componente de conexión con las personas".

Las postulaciones cierran este domingo 29 de noviembre en facto.cl, creando una cuenta gratuita e ingresando el RUT y relato del negocio. "Cuéntennos su historia, queremos escucharlos, queremos destacarlos", invitó el fundador. Los ganadores se anunciarán la segunda semana de diciembre.