Genias: La "empresa social" que busca impulsar el emprendimiento y liderazgo femenino

Jimena Zapata, CEO de la "empresa social" Genias, abordó este jueves en Cooperativa el impacto de esta plataforma en el apoyo al emprendimiento femenino, con la finalidad de visibilizar el talento de las mujeres en diversos contextos laborales.

En una nueva edición de Esa es la idea, la ingeniera comercial recordó que el proyecto, que ofrece talleres de marketing, finanzas y mentorías personalizadas para fortalecer negocios liderados por mujeres, surgió tras quedar desempleada: "Me di cuenta de que muchas emprendedoras necesitaban ayuda comercial y acompañamiento", aseveró.

La fundadora explicó que la red también colabora con empresas para "trabajar todo el contexto, no solo el talento femenino", mediante programas de liderazgo que buscan generar espacios más diversos que fomenten la innovación y mejores resultados.

Enfatizó que uno de sus pilares es la educación temprana, ya que Genias trabaja con niñas para mostrarles referentes de vocación y fortalecer su autoestima. El objetivo es eliminar sesgos históricos y motivarlas a estudiar las carreras que deseen, sin limitaciones impuestas por estereotipos de género.

Finalmente, la CEO de Genias destacó el programa La alegría de emprender, impulsado junto a Corfo: "Quien te acompaña en la mentoría es alguien con experiencia que ya se equivocó", indicó, destacando que la red permite que las participantes escalen sus negocios y generen comunidades de colaboración mutua.