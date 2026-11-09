Innova Viña: La apuesta para fomentar la industria de videojuegos y el conocimiento local

Hugo Villarroel, director ejecutivo de Innova Viña, profundió acerca de la nueva Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible en la Ciudad Jardín, destacando su potencial para liderar la industria del conocimiento y los desarrollos tecnocreativos, superando su perfil tradicionalmente turístico.

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, el directivo explicó que Viña del Mar posee una "economía del conocimiento muy densa y potente", gracias a sus universidades y centros de estudio. Por ello, el municipio diseña una hoja de ruta al 2050 que permita "construir planes y programas para estimular la actividad emprendedora".

Villarroel subrayó que existen empresas locales creando videojuegos para el mercado japonés y vehículos no tripulados: "Hay tecnología e innovación que ya se está desarrollando", enfatizó respecto al valor que aportan disciplinas como la animación, la música y el sector audiovisual.

Asimismo, pretenden articular estas capacidades con hitos como el Festival de Viña mediante eventos paralelos. La meta es conformar un distrito creativo que aproveche la identidad comunal, replicando modelos internacionales para revitalizar zonas como el casco histórico, y que la ciudad se convierta en "un polo de innovación".

Finalmente, el representante municipal remarcó la importancia de convertir la urbe en un laboratorio abierto. Su objetivo es generar "un espacio de pilotaje" para que los emprendedores prueben soluciones reales proyectables "hacia el mundo entero".