Pacto Pyme lanzó mil becas gratuitas de capacitación digital e IA para empresas medianas

Pacto Pyme abrió una convocatoria orientada a modernizar negocios turísticos y gastronómicos en Chile. La propuesta incluye talleres sobre herramientas virtuales de soporte operacional sin costo previo, con el respaldo ministerial y gremial enfocado en potenciar emprendimientos locales.

Respecto al origen del proyecto, el vocero Andrés Gallardo señaló a Cooperativa que "las estadísticas son de los sectores menos digitalizados dentro de las pymes". Por esa razón, buscan revertir esa brecha mediante conocimientos prácticos aplicados a la rutina comercial de cada negocio.

El programa contempla especialidades como ventas, mercadotecnia o manejo de inventarios. Según Gallardo, "son cursos que están pensados en los dolores hoy día que tienen los restaurantes y los hoteles", facilitando que cada dueño elija la alternativa más conveniente para su crecimiento.

Las clases combinan módulos a distancia con sesiones sincrónicas guiadas por especialistas. "Las especialidades, por ejemplo, son con profesores en vivo", destacó el vocero -quien valoró los espacios de resolución de dudas-, complementados con encuentros presenciales en seis urbes del territorio nacional.

El plazo de inscripción vence el próximo 2 de noviembre en el portal institucional. Los únicos requisitos son contar con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y pertenecer a rubros afines al turismo o alimentación colectiva.