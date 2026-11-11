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Tópicos: Economía | Pymes

Programa Emerge de Anglo American cumplió 20 años

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

María Jesús Jaqueih, asesora de desarrollo socioeconómico de la empresa, repasó en Cooperativa la labor comunitaria desarrollada.

Dicha iniciativa territorial entrega herramientas personalizadas, según requerimientos específicos de 17 comunas.

Programa Emerge de Anglo American cumplió 20 años
 Anglo American

"Queremos, en estos 20 años, reconocer 20 historias de éxito", remarcó Jaqueih.
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María Jesús Jaqueih, asesora de desarrollo socioeconómico de Anglo American, detalló en Cooperativa las actividades planeadas para celebrar los 20 años del Programa Emerge, modelo formativo que entrega herramientas personalizadas según requerimientos específicos de los emprendedores.

A dos décadas de su génesis, la iniciativa abandonó esquemas rígidos para diagnosticar necesidades individuales. "En un momento teníamos programas súper establecidos, bien cuadrados, con clase uno, dos, tres", rememoró Jaqueih, valorando la transición hacia un soporte flexible y territorial.

Esa cercanía metodológica permitió constatar la perseverancia compartida por cooperativas agrícolas y microempresas frente a contingencias adversas. Al respecto, la experta destacó la importancia de la "resiliencia", el "machacar, ponerle todo el ñeque, como se dice, para que el negocio funcione".

En el ámbito financiero, el 64% de los beneficiarios eleva sus ventas comerciales. No obstante, la profesional subrayó la urgencia de sostener puestos laborales estables, remarcando que "para nosotros la generación de empleo local es clave" al intervenir territorialmente.

Para festejar estas dos décadas, la entidad abrió un certamen conmemorativo que congregó 225 postulaciones. La comisión seleccionó a veinte finalistas, segmentados adecuadamente para equiparar opciones: "Creamos categorías tanto para pymes como para emprendimientos del territorio", explicó Jaqueih sobre la convocatoria.

Los finalistas expondrán en una carpa exclusiva del Festival Emprende Tu Mente, accediendo a mentorías. Además, la cita entregará "un gran premio de cinco millones de pesos para el ganador único", reconociendo la trayectoria más sobresaliente -con impacto cuantitativo medible- del programa.

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