La plataforma chilena Xtiende comenzó sus operaciones en el mercado local con más de 600 empresas incorporadas, apostando por el uso de inteligencia artificial para resolver dos fallas del ecosistema productivo: la dificultad de hallar proveedores técnicos en tiempos acotados y la pérdida financiera provocada por los inventarios estancados en bodega.

El desarrollo tecnológico fue diseñado a partir de la experiencia directa en faenas y distribución de materias primas.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, su fundador y director ejecutivo, Javier Donoso, detalló que la iniciativa surgió de los problemas cotidianos que ha enfrentado junto a su padre en sus propias firmas de insumos químicos e industriales con más de cuatro décadas de trayectoria.

Según explicó, uno de los principales dolores de cabeza para los administradores de pymes radica en la mercadería que queda arrumbada por variaciones cambiarias o caídas en la demanda.

Frente a la urgencia por liquidez, Donoso señaló que "no hay alternativas actualmente en el mundo digital que uno pudiese decir: 'Si estoy sobrestockeado, ¿qué puedo hacer para poder liberar ese stock sin perder margen?'. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando uno está desesperado? Remato".

"Por ejemplo, soy un importador, subió el dólar o hice una apuesta y no me fue muy bien, me quedé con un stock enorme, plata que está inmovilizada, no la puedo liquidar. Por desesperación, para no tenerla ahí -porque la miro todos los días y me da una pena, una rabia-, digo: 'Ya, voy a buscar a cualquier persona que me pueda comprar'. Y esa es una última alternativa", analizó.

Para mejorar esta problemática, explicó que, "mediante la plataforma Xtiende, como proveedor puedes crear una liquidación de tus productos que están en stock y la plataforma trata de conectar, con la inteligencia artificial, a todos los compradores que puedan estar interesados con lo que tú publicas".

"A todos esos compradores les manda una notificación por WhatsApp, y ellos después ven que tienen una oportunidad de negocio y pueden revisar cuál es la publicación que tú hiciste", destacó Donoso.

También afirmó que, en caso de que el algoritmo no detecte un comprador inmediato en la base existente, la oferta permanece visible públicamente para cualquier visitante.

Para dinamizar la oferta desde el primer día, la herramienta incorporó cuatro modalidades de requerimientos formales: peticiones de cotización (RFQ), solicitudes de información técnica (RFI), propuestas comerciales para alianzas estratégicas (RFP) y licitaciones privadas abiertas sin tarifas de intermediación, proyectando expandir su cobertura hacia otros mercados de la región.