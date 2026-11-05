CNC por brechas de formalidad y certificación en malls chinos: "La fiscalización ha sido débil"

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió sobre importantes brechas en materia de formalidad comercial, rotulación y certificación de productos en los denominados malls chinos, tras un estudio de campo -realizado entre septiembre y octubre- que contempló la visita a 87 establecimientos en seis regiones del país (Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Lagos).

Entre los principales resultados, la muestra arrojó que el 77,8% de los establecimientos que comercializan artículos de limpieza no presentan rotulado exigido por la normativa.

En cuanto a los cosméticos, un 62,2% no exhiben la certificación del Instituto de Salud Pública (ISP), y el 43,9% no cuenta con información en español. En productos electrónicos, el 51,4% no muestra el código QR de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Respecto a los juguetes, el 38,1% de los recintos no tiene rotulado en español y un 42,9% no incluye manuales de uso, aspecto sensible dado que están orientados al uso infantil y requieren advertencias claras de seguridad.

CNC: "La fiscalización ha sido débil"

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, el presidente de la federación gremial, José Pakomio, explicó que la investigación buscó identificar eventuales incumplimientos y precisar las diferencias entre estos comercios y el comercio establecido.

"Nuestra preocupación no está en el origen de quienes desarrollan esta actividad, ni siquiera cuestionar un modelo de negocio", sino "que operen como el resto del comercio de Chile: cumpliendo con la regulación", aclaró el dirigente.

Entre los principales hallazgos, Pakomio mencionó deficiencias en la entrega de boletas, la exhibición de patentes municipales y la información sobre el uso de productos electrónicos.

Sobre este último punto, detalló que, mientras en Santiago más del 80% de los locales visitados entregaba instructivos, en regiones la cifra llegaba solo al 40 o 42%, situación que, a su juicio, evidencia que "la fiscalización ha sido débil".

El líder de la CNC también manifestó preocupación por la comercialización de cosméticos, artículos de limpieza y productos eléctricos sin las certificaciones correspondientes, debido a los riesgos que pueden representar para los consumidores.

"Imagínense lo que puede ser utilizar un producto sin certificación en el lavado de ropa: alergias", ejemplificó, junto con advertir sobre los peligros asociados a cargadores, alargadores y otros artículos eléctricos.

Asimismo, relevó que el estudio detectó "señales de posible falsificación": en un 17% de los establecimientos no resultaba fácil identificar la originalidad de los productos y cerca de un 5% exhibía artículos "claramente no originales".

El dirigente aclaró que no busca "evitar que este tipo de establecimientos puedan estar presentes en Chile, lo que pedimos es que las reglas claras sean para todos por igual. Así como el comercio formal chileno cumple con las reglas y con la normativa, queremos que también quienes vienen a Chile puedan hacerlo también".

Finalmente, Pakomio llamó a las autoridades a reforzar las fiscalizaciones, especialmente en regiones, y a los consumidores a exigir boletas y revisar los rotulados y certificaciones antes de comprar. "Las herramientas las tenemos; tenemos que saber usarlas", afirmó.

Brechas de formalidad

El informe también evidenció marcadas diferencias territoriales: al comparar la Región Metropolitana con las otras cinco regiones examinadas, se constató que en estas últimas existen niveles de cumplimiento aún menores en el rotulado de juguetes, electrónicos y alimentos.

En el eje de formalidad comercial, el sondeo reveló que en el 14,9% de las compras directas realizadas en efectivo no se entregó inicialmente boleta ni comprobante de pago, vulnerando el derecho del cliente a contar con el respaldo indispensable para cambios o devoluciones.

A esto se suma que en el 21,8% de los locales se hallaron productos de marcas conocidas cuya originalidad no pudo determinarse o fueron catalogados derechamente como no originales.

Por lo anterior, la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, llamó a los clientes a que "exijan su boleta al momento de la compra. Este es un instrumento que les permite exigir su garantía y frente a un producto defectuoso ellos tienen la opción de solicitar el dinero, solicitar la reparación o la devolución del producto".

"Si esto no se cumple, pueden acudir a nuestras plataformas y presentar un reclamo. No es condición única el hecho de la boleta, puede presentar cualquier otro comprobante o cualquier otro antecedente, fotografía, registro que él disponga para poder ingresar el reclamo y hacer, digamos, nosotros poder tramitar ese caso", complementó la autoridad.

Riesgos de comprar cosméticos sin rotulación

El presidente del directorio de la Cámara de la Industria Cosmética, Mauricio Höhrmann, detalló los riesgos que conlleva comprar un producto sin rotulación: "Un producto que, como indica el estudio, no tiene la rotulación como lo indica en español, con los ingredientes, pueden tener componentes que pueden dañar a la piel, la lavadora o los tejidos de ropa. Por lo tanto, puede ser una compra de bajo precio, pero en el largo plazo puede ser un mal negocio", resaltó.

"Una compra de una mascarilla puede generar problemas de dermatitis grave, puede tener problemas en los contornos de los ojos, o sea, si no cumplen las condiciones sanitarias, registros e ingredientes claros y todo en español, puede generar definitivamente un problema de la salud grave", advirtió.

Para revertir este tipo de informalidades en los malls chinos, la CNC propuso impulsar una estrategia de fiscalización sistemática y focalizada.

La iniciativa contempla optimizar la identificación de los malls chinos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las municipalidades, además de coordinar fiscalizaciones conjuntas entre el ISP, la SEC, el SAG, Aduanas, la Dirección del Trabajo, el Sernac y la PDI para revisar patentes, permisos sanitarios, origen de las mercancías y cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias.