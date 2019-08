SNA cuestionó al Gobierno: La emergencia agrícola había que decretarla en abril

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, criticó al Gobierno por no decretar emergencia agrícola antes en las zonas afectada por la sequía.

Esta semana se decretó emergencia agrícola para algunas de las comunas de la Región Metropolotina que se suma a las de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. En Maule también están pidiendo que se tome la medida por la falta de lluvias que ha afectado tanto a los cultivos como a la ganadería.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Ariztía aseguró que "no es habitual que haya que echar mano a declarar zona de emergencia en el mes de agosto, septiembre".

"Lo normal era que estas reacciones o decisiones sean adoptadas por enero, febrero, marzo, abril. Estamos en una situación demasiado compleja: Sin nieve en la cordillera, claramente habrá una disminución de agua importante, se están tomando las medidas iniciándose los riegos de una manera de acumular agua en los suelos", agregó.

"Hay toda una presión generalizada de tratar de ver de qué manera contribuir a palear los efectos de algo que no es habitual dentro de todo lo que tuvimos, de los pronósticos de precipitaciones, que tampoco se dieron. Así que hay mucha incertidumbre en esto y recién estamos iniciando la temporada", explicó.

Respecto a la situación, Ariztía detalló que la mortandad de animales producto de la sequía es dramática: "Simplemente no tienen agua ni forraje. Es una realidad que la estamos viviendo día a día", además, agregó que "hay mucho ganado que prácticamente no tiene solución. Ya no hay forma de trasladarlo porque se esperó mucho tiempo por la posibilidad de que cayera unas lluvias que no cayeron y que ahora no resisten ni siquiera el traslado en camiones".

Sobre si esta sequía podría afectar los precios de las Fiestas Patrias, Ariztía aseguró que -para la carne- "en general no debiera haber ningún efecto precio porque el mercado reacciona y para aclarar la preocupación del 18, acuérdese que las grandes importaciones de carne provienen de los países vecinos y no debiera haber ningún desabastecimiento que provoque un aumento de precios".

"Quien pretenda un aumento de precios, simplemente es especulación", agregó.

En tanto, respecto a "verduras, hortalizas, es distinto pero a su vez, no crea que pueda haber un efecto precios porque las estaciones del clima se van trasladando hacia el sur y hoy día tenemos en la zona sur -Talca, Linares, Chillán, por nombrar algunos- grandes producciones de hortalizas que antes no existían".

Reducción de jornada Laboral

Respecto a la propuesta para disminuir la jornada laboral presentada por la diputada Camila Vallejo (PC) -de 45 a 40 horas- y del Gobierno -a 41 horas-, Ariztía se mostró contrario.

"Hemos sido bastante claros en eso de que no es el momento, en la situación que estamos viviendo, no solo por la sequía. Sino que también por un país que no está creciendo a los niveles proyectados y que junto con eso queremos entrar en una disminución de jornadas de trabajo", manifestó.

"Lo hemos dicho y lo mantenemos, que no estamos preparados", aseguró y agregó que "son todos temas que tenemos que conversarlos".

"Nos hemos reunido con los dirigentes laborales y hemos visto la cantidad más de inconvenientes que de beneficios que puedan tener los trabajadores", añadió.

En ese sentido, dijo que "hay que ser muy cuidadoso en estas propuestas lanzadas al vacío donde finalmente ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Y lo que nosotros no queremos es que se pierdan los empleos, pero resulta que si hay una disminución de horario, hay muchas empresas que tienen que agregarles otro turno, otros que encarecen su sistema de traslado".