CChC redujo su proyección de inversión total en construcción para 2026

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) estimó que la inversión total del sector crecerá un 0,8 por ciento real durante 2026; menor a la proyección anterior, que era de 3,5 puntos.

El órgano explicó que las razones de la baja se dan por las caídas en infraestructura pública y vivienda privada, que se han retrasado en sus ejecuciones, lo que se suma a la incertidumbre internacional.

De acuerdo al informe de Macroeconomía y Construcción de la CChC, el 0,8% de inversión anual se traduce en un alza del 1,1% en infraestructura y del 0,3% en vivienda.

El presidente del gremio, Raimundo Rencoret, señaló estar a favor de una de las medidas tomadas por el Gobierno respecto a cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que fue declarada admisible por el Tribunal Constitucional tras un recurso de alcaldes y parlamentarios de oposición que sostienen que la medida flexibiliza algunas características a la construcción de viviendas y permite la posibilidad de guetos verticales.

"La verdad es que no lo hemos pasado bien (en el último tiempo) y hoy día tenemos que buscar la manera de que todo apunte a generar crecimiento en el país y empleo. Los países han cambiado, la población ha cambiado. Hoy día lo que necesitamos es que estos instrumentos se adecúen a las nuevas realidades. La población hoy día no tiene la cantidad de hijos que tenía antes, por lo tanto, hay familias que ya necesitan espacios distintos", aseguró Rencoret.

Proyección del 5,8% para el 2027

Por otro lado, el informe proyecta que la inversión en esta materia tendrá un alza del 5,8% para el próximo año, debido a que en infraestructura crecería al 6% y en vivienda un 5,4%.

Esto se liga con que muchos programas que ha impulsado el Ejecutivo comienzan su ejecución a fin de año o en 2027.

No obstante, el académico Víctor Salas, de la Universidad de Santiago, apuntó que para el mercado de la construcción "hay menos recursos hoy día. Hay una situación difícil de conseguir que el Estado tenga recursos para incentivar o impulsar la construcción, ni menos aún la construcción de vivienda".

"Todos los recursos o todos los programas que se han intentado y todos los que están vigentes, están en ejercicio, son de escasos recursos, por lo que, si el Estado quiere resolver los problemas, tendrá que poner recursos. Y esos, no vienen de un producto que esté creciendo y esté permitiendo hacer altas recaudaciones de ingresos fiscales", reparó.

Frente a este escenario, la CChC presentó prioridades para impulsar la actividad durante el próximo año, entre las que se encuentra: avanzar en los cambios propuestas a la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones; garantizar la continuidad de la política habitacional para familiares vulnerables, y fortalecer la colaboración entre el sector público-privado mediante la reducción de burocracia y una mayor certeza jurídica para las inversiones.