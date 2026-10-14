Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.3°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Sectores productivos | Minería

Escondida anuncia acuerdo para evitar huelga de supervisores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La paralización de actividades comenzaría este mismo miércoles, pero quedó en suspenso hasta mañana, a la espera del pronunciamiento de las bases.

Escondida anuncia acuerdo para evitar huelga de supervisores
 ATON

La negociación se da en medio de un momento crítico de la actividad minera en Chile, que registra fuertes caídas interanuales.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La empresa Minera Escondida informó que alcanzó un acuerdo de nuevo contrato colectivo para evitar la huelga que iniciaría este miércoles su Sindicato N°2 de Supervisores y Staff.

Según indicó en una declaración pública, durante esta jornada la propuesta será sometida a la aprobación de las bases y, posteriormente, se avanzará en la formalización del nuevo contrato.

Por este motivo, "las partes han definido de mutuo acuerdo una prórroga de mediación de un día".

De no ratificarse la propuesta, "la huelga iniciaría el jueves 15 de octubre, a las 08:00 horas", pero al menos por esta jornada, "Escondida | BHP continúa operando con normalidad", señaló.

Este proceso -que involucra a la mayor productora de cobre del mundo- es mirado con expectación en medio de un periodo especialmente malo para la actividad minera en Chile: en agosto cayó 17,4 por ciento, arrastrando al Imacec a -1 punto; el dato más reciente.

La última oferta conocida públicamente involucraba un bono de término de conflicto por 28 millones de pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada