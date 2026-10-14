Escondida anuncia acuerdo para evitar huelga de supervisores

La empresa Minera Escondida informó que alcanzó un acuerdo de nuevo contrato colectivo para evitar la huelga que iniciaría este miércoles su Sindicato N°2 de Supervisores y Staff.

Según indicó en una declaración pública, durante esta jornada la propuesta será sometida a la aprobación de las bases y, posteriormente, se avanzará en la formalización del nuevo contrato.

Por este motivo, "las partes han definido de mutuo acuerdo una prórroga de mediación de un día".

De no ratificarse la propuesta, "la huelga iniciaría el jueves 15 de octubre, a las 08:00 horas", pero al menos por esta jornada, "Escondida | BHP continúa operando con normalidad", señaló.

Este proceso -que involucra a la mayor productora de cobre del mundo- es mirado con expectación en medio de un periodo especialmente malo para la actividad minera en Chile: en agosto cayó 17,4 por ciento, arrastrando al Imacec a -1 punto; el dato más reciente.

La última oferta conocida públicamente involucraba un bono de término de conflicto por 28 millones de pesos.