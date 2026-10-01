Otro mes con crecimiento en rojo: Imacec cayó 1% en agosto

El Banco Central (BC) arrojó que el Índice de Mensualidad Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de agosto tuvo una caída del 1 por ciento.

De acuerdo con el ente emisor, la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y 2,1% en 12 meses, mientras que el Imacec no minero creció 0,7% en respecto al mes anterior.

La caída del crecimiento económico en agosto se debió mayormente a un retroceso del 17,4% en la minería; lo que fue compensado parcialmente por la mayor producción en servicios (0,8%) y en el resto de bienes (4,9%).

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que "sin la minería, la economía tiene un crecimiento (aunque menor), y por eso es que el Presupuesto 2027 destina 9,5 billones al crecimiento de la reconstrucción".

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentó que "el indicador de la actividad económica de agosto retrocedió en buena parte por factores puntuales y transitorios de la producción minera, mientras otros sectores comienzan a repuntar".

"Esto nos motiva a redoblar los esfuerzos con medidas de mitigación directa, como el Plan Chile Despega en apoyo al empleo y un Presupuesto de la nación de carácter reactivador para 2027, demostrando el compromiso del gobierno con las familias chilenas. Confiamos plenamente en que las cifras de empleo y crecimiento comenzarán a repuntar los próximos meses, de la mano de una mayor inversión", agregó.