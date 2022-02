Idea constituyente sobre estatizar la minería: Futura ministra dice que se debe evaluar "si Chile está en condiciones"

La futura ministra de Minería, Marcela Hernando, planteó que Chile primero debería estudiar si tiene las condiciones propicias antes de avanzar en la nacionalización de las grandes empresas de esa industria, a propósito de la norma que se debate en la Convención Constitucional que establece el Estatuto de los Recursos Naturales, que permite estatizar la actividad.

La todavía diputada del Partido Radical dijo que una medida de este tipo no sería algo nuevo para el país, recordando que ya ocurrió en el 70, con el apoyo transversal de los distintos sectores. Por ello, de partida consideró que para avanzar con lo mismo en esta época se requerirá un acuerdo transversal.

Igualmente, explicó en El Mercurio, que "si llegara a ser aprobado que se estatice una empresa, correspondería pagar en justicia lo que tenga de inversión esa empresa".

Asimismo, se debe "evaluar si es que el país está en condiciones de hacer eso", apuntó, por lo que, opinó, "falta mucha agua que corra bajo el puente; tenemos que dialogar muchísimo más todavía".

No obstante, puntualizó que no quieren influir en el debate constituyente. "No corresponde que lo hagamos".

Igualmente "desdramatizaría y bajaría el perfil a la conversación que tiene que ser discutida en el pleno" del órgano constituyente, agregó.

En ese sentido, "para nosotros, lo que concluya el pleno, lo que arroje el plebiscito final, va a ser mandatorio", remarcó Hernando.

Por otra parte, la próxima ministra de Minería ratificó que la polémica licitación del litio, actualmente suspendida por la vía judicial, será una de las prinicipales prioridades una vez que asuma el cargo en marzo.