Máximo Pacheco: El objetivo de NovaAndino es ser líder en la producción mundial del litio

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, profundizó en Cooperativa acerca de la puesta en marcha NovaAndino Litio, la empresa creada tras la alianza estratégica con SQM para la explotación del Salar de Atacama, con la que se busca posicionar a Chile a la vanguardia de la industria global.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el recién asumido presidente de la nueva compañía enfatizó que "el objetivo Nova Andino es ser líder en la producción mundial de litio: un líder tecnológico, líder ambiental, líder social, líder en competitividad".

Pacheco destacó que Chile posee una ventaja comparativa estructural al extraer el mineral desde salmueras, lo que permite costos significativamente menores a los competidores que extraen litio directo desde rocas: "Tenemos una estructura de ventajas comparativas muy potentes. Así que esa es la base sobre la cual se construye esta empresa Nova Andino", aseguró.

Combinación "virtuosa"

Máximo Pacheco también explicó los alcances de la nueva asociación entre cuprífera estatal y la minera privada: "Lo que cambia es que ahora toda esa operación es una propiedad conjunta donde Codelco tiene el 50% más uno y SQM tiene como socio a Codelco. Se combina de manera virtuosa toda la experiencia de 34 años que tienen los profesionales, los técnicos, los trabajadores de SQM en el Salar, con todo el expertise, experiencia y reputación de Codelco", subrayó.

"NovaAndino Litio es una sociedad que va a tener que construir su propia identidad, su propio propósito, es la fusión también de dos culturas. Lo segundo es que necesitamos desarrollar un proyecto con una nueva tecnología: el proyecto Salar Futuro", indicó.

"Lo que se pretende es desarrollar una nueva tecnología, que es la extracción directa, en donde se extrae la salmuera, luego se le saca el litio y se reinyecta la salmuera en el salar. Eso usa menos agua, es ambientalmente mejor y también tiene más eficiencia. La primera prioridad es desarrollar este proyecto con esta nueva tecnología para ser ambientalmente mejor, tener un menor costo y ampliar la producción de carbonato de litio", complementó el ejecutivo de Codelco.

"Maximiza el valor económico para el Estado"

Pacheco también fue consultado respecto a un informe que señala que NovaAndino va a generar 12.000 millones de dólares en ganancias para el Fisco en comparación a si el acuerdo SQM-Codelco hubiese sido licitado: "El mecanismo que el directorio resolvió usar para esta negociación, que fue el de la negociación directa, es una fórmula que maximiza el valor económico para el Estado y que con la fórmula de la negociación directa se crean 12.000 millones de dólares más que lo que se habrían creado a través de la licitación", aseguró.

En ese sentido, el presidente del directorio de Codelco indicó que "los estudios que tenemos señalan que este proyecto de asociación con SQM genera un valor de entre 30.000 millones de dólares y 50.000 millones de dólares. Esto evidentemente depende del precio del litio, (pero) es una contribución tremenda que se hace a las arcas fiscales y al bienestar del país", aseveró.

Finalmente, Pacheco subrayó que el litio "es un producto que está creciendo en su demanda a pasos gigantes por la electromovilidad. El litio tiene una tremenda demanda, el mundo necesita litio y Chile tiene las mayores reservas y ahora una tremenda empresa como es NovaAndino".