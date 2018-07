Semana clave en negociaciones de trabajadores con empresas mineras

Este martes se reúnen los sindicatos de Chuquicamata de Codelco con la Federación de Trabajadores del Cobre para analizar si los apoyan o no en la paralización que ya confirmaron.

"El paro va porque aquí la dignidad de los trabajadores son 103 años de historia, nosotros hemos sido el sostén de este país. A muchos les duele esa palabra, pero hemos sido el sostén de este país", aseguró Víctor Galleguillos, vocero del Sindicato 2 de Chuquicamata.

"Nosotros sosteníamos las divisiones de Codelco por años. Si la Federación no respeta el acuerdo, entonces nosotros, los sindicatos de Chuquicamata nos vamos de la Federación, no necesitamos federación. No estamos dispuestos a transar", aseguró Galleguillos.

En tanto, en la negociación colectiva de los trabajadores de Minera Escondida, siguen en punto muerto luego que los trabajadores rechazaran el bono ofrecido por la empresa. Hoy continúan las reuniones y hay plazo hasta el próximo 24 de julio.

"Si llegamos a una huelga o no, ya es porque la compañía la tozudez no la quiere cambiar no más, no tiene otro tipo de forma de negociar o de ver cómo trata a sus trabajadores. Pero obviamente que a nosotros tampoco nos interesa una huelga, a nadie le interesa una huelga, todos perdemos acá", aseguró el vocero de los trabajadores, Carlos Allendes.

"Todo lo que logremos en esta negociación también es reinventida en el país. Nosotros aportamos al crecimiento, claro que nos afecta. Por eso que también es el llamado a la empresa a que se siente a negociar de verdad y lleguemos a un acuerdo que sea de mutuo beneficio para ambas partes", agregó.

Efectos en el cobre

Estas posibles movilizaciones en el sector podrían afectar a la producción del cobre, donde ya hay preocupación por los efectos de la denominada "guerra comercial".

"Claramente una paralización nos afecta negativamente desde el punto de vista de la producción, pero podría tener algún impacto positivo en el precio. Obviamente siempre va a ser más negativo el impacto en la producción que el impacto positivo que pueda tener en el precio", explicó el director de Estudios de Cochilco, Jorge Cantallopts.

"Esperamos que todas las cosas fluyan como han fluido en todas las otras empresas y prácticamente en toda la industria, en los últimos años donde hemos tenido muy pocas paralizaciones. No obstante si llegara a pasar algo, obviamente tiene algún impacto en el mercado", agregó.