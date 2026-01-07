Marea roja: decretan cierre total de la bahía de Tongoy por toxina peligrosa

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Coquimbo decretó este miércoles el cierre preventivo de las áreas marinas en la bahía de Tongoy, entre Punta Lengua de Vaca por el sur y la Península de Tongoy por el norte, tras detectarse la presencia de veneno amnésico en mariscos por evento de marea roja.

Los muestreos realizados confirmaron concentraciones de la toxina que superan los 20 miligramos establecidos por el Reglamento Sanitario de Alimentos, lo que representa un peligro inminente para la salud pública.

La restricción es total y prohíbe, a partir de hoy, la recolección, extracción, transporte, procesamiento y consumo de mariscos bivalvos como ostiones, machas, choritos, almejas y ostras, provenientes tanto de bancos naturales como de centros de cultivo.

Esta medida impacta directamente a los productores locales y al turismo masivo que ya se encuentra en la zona, ya que la prohibición abarca todas las etapas de la cadena de comercialización en el área delimitada.

El seremi de Salud, Darío Vásquez, advirtió que la toxina amnésica "en los seres humanos puede producir amnesia y daños neurológicos, además de síntomas gastrointestinales".

"Estos síntomas pueden ser peores en personas frágiles, en los más pequeños y en las personas mayores", explicó la autoridad.

Asimismo, hizo un llamado "muy sentido" a la población para que acaten las medidas, señalando que no se descarta la implementación de aduanas sanitarias y controles carreteros para evitar el traslado de productos contaminados.