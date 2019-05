Sofofa: El Gobierno tiene que tratar de explicar por qué es importante una reforma

El recientemente reelecto presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, aseguró que el Gobierno debe ser capaz de explicar mejor por qué es importante realizar sus reformas.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Larraín Matte fue consultado respecto a las críticas de que esto Gobierno ha creado sobreexpectativas y aseguró que "un Gobierno tiene el deber de desplegarse y presentar iniciativas que son coherentes con su programa de Gobierno (...) Ese es un carril que el Gobierno nunca debe abandonar".

"Pero también tiene que hacer lo otro que es básicamente esa gestión que hace frente a la opinión pública, tratando de empatizar, de explicar, por qué es relevante una reforma tributaria, por ejemplo. Puede ser tan triunfo lograr que la ciudadanía comprenda mejor cabalmente el sentido de las reformas que eventualmente lograr un triunfo de corto plazo en el Parlamento a costa de haber aprobado un proyecto de ley desdibujado", manifestó.

Crisis de confianza

En la misma línea, el empresario se refirió a la cuenta pública que realizó esta semana y en que se refirió a la crisis de confianza que afecta a varios sectores del país.

En ese sentido, Larraín Matte manifestó que "los distintos espacios relevantes donde transcurre lo público, por así decirlo. Uno ve la política que da muestras diarias de las dificultades que tiene para procesar con algún grado de racionalidad la complejidad de la sociedad actual. En el caso de los medidores, por ejemplo, la política no fue siquiera capaz de intentar explicar en el fondo los grandes beneficios. Ahí también estuvieron al debe las empresas"

Además fue consultado respecto a los ranking de competitividad en que Chile ha bajado respecto a los cuales aseguró que "es una tendencia que no creo que se deba asociar a un ciclo político específico, me parece que es una cosa de generación más gradual y creo que debe preocuparnos mucho" como de las "barreras informales del crecimiento".

En ese sentido, aseguró que "el impuesto que tenemos que bajar en Chile es el impuesto de la desconfianza. Eso permite que los espacios públicos de participación sean capturados por activistas y no necesariamente por el ciudadano medio, que quizás ve a las instituciones como que no están a la altura de los ideales que promueven y, por lo tanto, se frustran y no se activan en ese debate".

"Esa es nuestra preocupación. Hay una cosa mucho más larga, que se ha ido desarrollando de a poco que quizás no la visibilizamos del todo y tenemos que ponerle un atajo. Yo creo que mejorar el espacio de lo público, hacer que ese ciudadano medio sea el que sea protagonista de los procesos de participación en torno a todo proyecto de inversión, y no aquellos que portan la crispación, la indignación", manifestó.