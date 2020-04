El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, consideró en Cooperativa que sería "impresentable" que la banca no baje las tasas de interés, sobre todo en el marco de las medidas económicas del Gobierno ante la crisis por Covid-19, que contempla una línea de crédito con garantía estatal para pymes, que será dispuesta a través de los mismos bancos. No obstante, auguró que "ese no va a ser el caso, porque les hemos solicita, exigido, eso a los bancos".

