Senado aprobó proyecto que repone el feriado bancario

El pleno del Senado aprobó este miércoles el proyecto que corrige la denominada Ley Fintec y que repone el feriado bancario del 31 de diciembre, que había sido eliminado este año.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, celebró que "el que avanza es Chile. Lo que se logra hoy es recuperar un derecho laboral, un derecho histórico del mundo bancario, que además tiene un sentido operativo, de descanso, de justicia social, que por distintas razones la Ley Fintech lo había eliminado".

"Lo que estamos haciendo hoy es corregir esa situación. Tanto del feriado bancario del 31 de diciembre como también de la atención de jornada de lunes a viernes, que es como ha sido históricamente en el mundo bancario", afirmó.

El proyecto fue despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde será revisado, y se espera que se convierta en ley la primera semana de diciembre.

Al terminar la sesión, el presidente de la corporación, Manuel José Ossandón (RN) recordó a los parlamentarios que deben asistir el próximo lunes al Congreso, aun siendo semana de receso legislativo, ya que, se debe analizar y pronunciarse respecto a la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa.