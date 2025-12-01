Síguenos:
Tópicos: Economía | Servicios financieros | Bancos

Cámara Baja despachó proyecto que restablece el feriado bancario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Con amplio respaldo parlamentario, la medida prohíbe la atención presencial de clientes los días 31 de diciembre y sábados, buscando blindar las operaciones internas de las entidades financieras sin afectar los servicios digitales.

La iniciativa, que recupera una disposición histórica, permitirá a los bancos realizar procesos cruciales como cierres contables y ajustes regulatorios.

Cámara Baja despachó proyecto que restablece el feriado bancario
 ATON (referencial)

Pese a su nombre, el diputado Carlos Bianchi aclaró que el "feriado bancario" no es un día libre para los empleados.

En portada

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este lunes, con amplio respaldo parlamentario, el proyecto que restablece el feriado bancario.

La propuesta reincorpora en la Ley General de Bancos la prohibición de atención presencial el 31 de diciembre y los sábados. Esto, salvo que la Comisión para el Mercado Financiero lo autorice.

El texto, originado en el Senado, se respaldó previamente por la Comisión de Hacienda, por unanimidad.

La norma restablece una disposición histórica suprimida tácitamente en la tramitación de la ley que promueve la competencia financiera a través de innovación y tecnología (Ley Fintech).

En tal plano, el objetivo de la iniciativa, al reponer el feriado bancario, es permitir que las entidades financieras realicen procesos internos esenciales. Entre ellos se pueden mencionar cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y tareas administrativas.

La iniciativa busca asegurar que los procesos internos se realicen sin riesgos derivados de la apertura de sucursales, manteniendo un estándar operativo coherente con la práctica histórica del sistema.

El diputado Carlos Bianchi (Ind-PPD), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, enfatizó que esta reposición "no significa que las funcionarias, funcionarios, trabajadores de la banca tengan un día feriado. Es todo lo contrario, es un día donde desde lo técnico, lo administrativo, la banca chilena efectivamente lleva auditorías y en nada afecta ni lo comercial ni lo productivo".

De esta manera, el feriado bancario del 31 de diciembre y los sábados serán días destinados exclusivamente a "trabajo interno en los bancos".

