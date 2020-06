Flaviana Seeling respondió a "información falsa publicada" tras alerta de la CMF

Mediante una carta, firmada por su abogada, la bailarina e influencer Flaviana Seeling salió al paso de la publicación de Cooperativa sobre la alerta que emitió la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre "la entidad denominada Mastery IM Academy, también conocida como IMarkets Live".

"Se ha utilizado la imagen de mi cliente por Cooperativa.cl y la academia (IM Academy), sin su autorización y menos aún a cambio de recibir pago alguno por aquello, vinculándola a una alerta a inversionistas, que publicara la Comisión para el Mercado Financiero en su página web, respecto de la Empresa Mastery IM Academy, participación o vinculación 'en esos términos' que niego en forma expresa y categórica, todo lo cual, le ha provocado graves perjuicios y daño moral", expresa la misiva.

La CMF informó el pasado 3 de junio que "Mastery IM Academy no es una entidad supervisada y no se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. En consecuencia, Mastery IM Academy no cuenta con autorización para prestar servicios de intermediación de valores en Chile, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 18.045, entre los que se incluyen operaciones de compra y venta de valores, servicios autorizados y otras actividades complementarias previstas en la normativa".

Conocida esta alerta, Cooperativa publicó: Entes reguladores alertan contra empresa que promueven Karol Lucero, Flaviana Seeling y Vivi Rodrigues", aludiendo a que estas personalidades del mundo de la televisión habían promocionado en sus redes sociales los cursos.

Para la ex Mekano, explica la misiva, "la situación descrita reviste tal gravedad, toda vez que se han vertido expresiones injuriosas con publicidad, sin siquiera los medios audiovisuales que lo han hecho, haber confirmado la información publicada, menos aún preguntar directamente con la afectada, desprestigiando al periodismo por la responsabilidad que tienen frente a la opinión pública al momento de informar, de manera tal de no producir el efecto inverso -como ocurre en este caso- que se ha entregado información falsa".

"Además, resaltar que mi cliente vive de su imagen y marca, que le ha tomado muchos años construir; que nunca ha estado involucrada en ningún problema legal, y que a consecuencia de esta información falsa publicada, se ha visto gravemente dañada y perjudicada", relata el escrito de la jurista Alicia Rojas.

"Sobre el particular, precisar que mi cliente hace 3 semanas comenzó a estudiar mercado financiero, bajo la modalidad 'on line' en la referida empresa".

"Para tales efectos ella paga mensualmente US$199, a fin de recibir la contraprestación de 'servicios educacionales'. Mi cliente estaba gratamente estudiando, sin embargo a consecuencia de esta injuriosa publicación, siente que está obligada a poner término a dicho servicio educacional, por todos los daños y perjuicios que le ha causado a ella y su familia. Reitero, ella nunca ha autorizado a la empresa a publicar su imagen para fines publicitarios y menos aún, ha recibido pago alguno por dicho concepto", añade.

Asimismo, enfatiza que "mi cliente no ha autorizado a ninguna empresa o medio de comunicación audiovisual a utilizar su imagen para vincularla a la empresa. Mi cliente ingresó a estudiar a la empresa como cualquier persona, que para el evento que la empresa no cumpla con la normativa legal vigente, mi cliente al igual que las demás personas que participan de dicha academia, se verá igualmente afectada o perjudicada".

"La empresa no está orientada a captar capital de las personas"

La carta de la abogada Rojas agrega que "en todo caso, no tenemos conocimiento de ninguna persona que participe de estos cursos haya sido perjudicada o afectada por la empresa. En definitiva, explicar que la empresa no está orientada a captar capital de las personas, lo que realmente hace es vender un servicio de educación y proveer herramientas a cada cliente interesado en aprender a invertir en los mercados financieros. No obstante, cada cliente que recibe los servicios de la empresa puede invertir empleando los conocimientos adquiridos bajo su responsabilidad y de manera autónoma en los mercados financieros, llámese Forex o Bolsa de Valores".

Por ello, añade, "es pertinente aclarar que los clientes que se educan con los servicios de la empresa y utilizan las herramientas que se les provee, cuando deciden invertir lo hacen de manera independiente".

"Para efectos de ilustrar de mejor forma lo que se viene explicando, la empresa vendría a ser como 'Open English', 'Airbnb', 'Uber', 'Netflix' o como cualquier universidad que brinda clases de manera no presencial o cualquier otra compañía que vende servicios a las personas a través de internet", dice.

Además, "es importante aclarar que la empresa es una compañía de educación en trading; no obstante, también permite que sus clientes pueden volverse a su vez promotores y recomendar los servicios que ellos mismos contratan y en base a la recomendación de los servicios y consecuente incorporación de nuevos clientes, acceder a bonificaciones, tal cual lo hace Airbnb, Uber, Booking, y demás empresas que venden sus productos o servicios bajo la denominada forma del network marketing, marketing multinivel, recomendación de cliente a cliente (Ej. Herbalife, Omnilife, Avon, Unique, Fuxion, Teoma, entre otras).

"Cabe precisar, que no es obligatorio recomendar los servicios de la empresa ni captar nuevos clientes, cualquier persona puede quedarse como alumno o cliente y usar los servicios para aprender a invertir en los mercados financieros, y solo OPCIONALMENTE, el cliente que desee generar bonificaciones por recomendar los servicios e incorporar más clientes para la empresa, podrá hacerlo", concluye la comunicación.