En medio del debate por el retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales y de la constante discusión sobre las pensiones, el sociólogo Juan Eduardo Faúndez cuestionó que Chile mantiene un "sistema injusto que reproduce desigualdades". El ex subsecretario de Servicios Sociales de Bachelet lo ejemplificó comparando las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y las del Pilar Solidario: según un estudio de la consultora Ciedess, el aporte estatal per cápita para las primeras supera en casi 11 veces al destinado a las solidarias. Por ello, el ahora presidente de la Fundación Socialdemócrata planteó la necesidad de "crear un gran sistema de seguridad social donde no exista esta asimetría de que hay chilenos de primera y segunda".

LEER ARTICULO COMPLETO