Alejandra Cox se convierte en la primera mujer en presidir la Asociación de AFP

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones escogió de manera oficial a la economista Alejandra Cox Anwandter, académica y consejera del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), como nueva presidenta de esta organización gremial tras la renuncia de Pedro Atria.

Así, Cox se convierte en la primera mujer al frente de la institución con 40 años de historia.

Desde el gremio destacaron su perfil técnico y alto conocimiento de temas de seguridad social.

La nueva líder de la Asociación de AFP, fundada en 1981, es Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago (EE.UU.) además de ingeniera comercial y licenciada en Economía de la Universidad Católica.

En su trayectoria académica destaca el haber ejercido como profesora de Economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach (EE.UU.) entre los años 1986 y 2015.

Asimismo, Cox es fideicomisaria de la Junta Directiva de Hotchkis & Wiley Capital Management e integra del Comité Financiero de la Fundación Queenscare.

Entre 1993 y 1996 fue economista laboral senior en el Banco Mundial (BM), trabajando en temas del mercado laboral en varios países. En 2014, vivió seis meses en Filipinas, trabajando para el Departamento de Trabajo de ese país, a través del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).

Cox, además, es autora de más de 30 artículos profesionales y coautora de varios libros, incluyendo "The Gender Impact of Social Security Reform" (2008) y "Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment" (1987), ambos publicados por la U. de Chicago.