Alejandra Krauss: La campaña de las AFP excedió los límites y complejizó acuerdos

En El Primer Café, la secretaria general de la Democracia Cristiana (PC), Alejandra Krauss, criticó "la profunda publicidad de la Asociación de las AFP" durante el debate de la reforma de pensiones y afirmó que esta "excedió los límites y complejizó" el acercamiento para lograr acuerdos.

Al ser consultada por la discusión del proyecto, la exministra del Trabajo sostuvo que "empezaron a surgir expresiones gatilladas por la profunda publicidad de la Asociación de las AFP, que excedió de los límites razonables de la libertad de expresión de un grupo de interés respecto de una materia de bien común en el país y necesidad de generar la reforma de pensiones".

"Esa intervención de la Asociación de las AFP exacerbó los ánimos, complejizó el acercamiento cuando sabíamos que estábamos -a ciencia cierta- llegando a las semanas cruciales en la materia. Enredó el debate y terminamos con estas expresiones confusas, bastante silenciosas de Evelyn Matthei", complementó en Cooperativa.

"Sombrero a último minuto"

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, manifestó que "nos estamos quedando mucho en los dimes y diretes y no vamos atacamos los problemas que tiene el sistema, y muchas veces escuchamos que no hay evidencias, y solamente digo que las evidencias están ahí: tenemos pensiones que son de montos tan bajos en las mujeres en particular, qué mayor evidencia se necesita".

Respecto a los dichos de la carta presidencial de Chile Vamos, la parlamentaria socialista indicó que "lo que dijo Evelyn Matthei de que va a traer graves complejidades, en un tono genérico, sin señalar un tipo de medida o cuál sería identificar un problema y, en segundo lugar, una propuesta, dice que ahora va a poner a estudiar a gente. Eso es sacar un conejo del sombrero a último minuto, cuando ya hemos avanzado".

"La ciudanía está cansada de que finalmente haya una dilación por parte de la derecha en esto. Aquí no hay una derecha mucho más abierta al diálogo, porque veo que toda la derecha entera, desde republicanos hasta todos los otros partidos, se cuadra ante las afp. Aquí hay una defensa del sistema y no está puesto el énfasis en pensar en las personas", puntualizó la timonel del PS.

Desde su perspectiva, el exministro de Hacienda, Nicolás Ezaguirre (PPD), sostuvo que "tal como en educación y en otras cosas, creo que la única forma de salir adelante (en pensiones) es que cedamos hasta que duela, de ambos lados, ese es mi predicamento".

Por lo anterior, puntualizó que "no me parece bien ni las declaraciones de Evelyn Matthei ni tampoco las del Presidente Boric. Es cierto que las afp son un grupo de interés, por tanto, su particular solución va a ser más apegada a sus intereses, pero eso no significa que todo lo que digan sea necesariamente contrario al bien común".

"Pero tampoco (respaldo) las (declaraciones) de Matthei, porque hay negociadores que ella mismo había dicho, por la derecha, que van a tener que hacer concesiones, tal como se están haciendo del lado del progresismo si queremos llegar a un punto común. Un acuerdo en esta materia, como en muchas otras, será una gran cosa para ir mejorando el clima frente a los tiempos que nos avecinan", expresó el economista.

"(Matthei) no se ha referido al acuerdo"

Finalmente, el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez (UDI), señaló que "¿Qué es lo que dijo Evelyn Matthei? Ella no se ha referido al acuerdo de pensiones, el tuit de Matthei se refiere al acuerdo de comisión técnica. Ella advierte que hay que mirarlo bien porque puede tener consecuencias graves".

"Matthei no se ha puesto en el lado político de que esto es para que el Gobierno no avance, ella tiene dudas técnicas y planteó dos: Que la licitación de stock es expropiatoria, lo que suscribo, lo podemos discutir, pero eso no es declaración de barrabrava ni que busca dilatar nada", agregó el exsubsecretario de Segpres.

"Y lo segundo respecto de la viabilidad, porque estamos en una pirámide poblacional invertida, donde va a haber personas mayores y donde la gente no sabe si va a haber viabilidad para que el préstamo se lo devuelvan, eso es lo que plantea, no dijo que no al diálogo ni que no haya reforma ni acuerdos", concluyó.