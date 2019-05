Asociación de AFP: Vetarnos del 4% adicional es un atentado a la libertad

La Asociación de AFP manifestó duras críticas a la "insólita" decisión del Gobierno de excluir a esas instituciones de la administración del 4,2 por ciento de cotización adicional que contempla la reforma previsional

En la negociación del Ejecutivo para lograr apoyos opositores que permitieran la aprobación de la idea de legislar el proyecto -lo cual logró-, se comprometió a la creación de un ente público para que quede a cargo de la cotización extra, y frente a dudas posteriores, aseguró que las "AFP no van a intervenir ni directa ni indirectamente" en ese asunto.

Al respecto, el presidente de la asociación gremial, Andrés Santa Cruz, fustigó en entrevista con El Mercurio que "es un atentado a la libertad gravísimo vetar a las AFP de esto", afirmando incluso que "acabamos de leer un informe de la OCDE donde señaló que lo lógico sería que el 4 por ciento adicional esté en las AFP".

Advirtió que dicha medida "no significa que las pensiones vayan a mejorar" y cuestionó que "aquí lo único que están haciendo es vetar y restringir la competencia, que es favorable a los trabajadores", complementando con que no conoce "casos donde se prohíba competir a algunos cuando tenemos claras las bondades de la competencia, cuando buscamos mercados más competitivos. No entiendo adónde apuntan".

"Injusticia increíble"

Santa Cruz lamentó que se trata de "una injusticia increíble", que no tiene "justificación" y que sienta "un muy mal precedente al vetar a dedo a una industria para que no pueda competir en determinado mercado, por razones que no son objetivas".

Y aunque aquello sería diferente si las AFP "no cumplieran con ciertos estándares o condiciones", subrayó que "la administración de las AFP ha sido exitosa, las rentabilidades que se han logrado en los fondos han sido gracias a las administradoras (...) y nunca se ha perdido ningún peso", por lo que "vetar a priori es insólito".

En ese marco, planteó que la reforma debe apuntar a las "causas fundamentales" de las bajas pensiones, las cuales, en su opinión, se relacionan "principalmente con que el tiempo que la gente cotiza es bajo y que la tasa es baja".