Asociación de AFP y la caída de fondos: Si hubo errores, se tienen que sancionar

El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández, se pronunció sobre las indagatorias en curso por el desplome del 10,39% del Fondo E y apuntó a "sancionar como corresponda" en caso de que se establezcan eventuales errores por parte de las administradoras.

En entrevista con canal 13, el dirigente enfatizó que cualquier "duda, incluso si efectivamente se cometieron errores, se tiene que saber y se tiene que sancionar como corresponda".

"Lo que corresponde es que la gente esté tranquila de que sus ahorros están bien resguardados, y eso es lo que nosotros hacemos. Lo importante acá es que esto es seguridad social, una mirada a largo plazo, una responsabilidad fiduciaria que hay que cumplir", aseveró".

Comisión investigadora será votada el lunes

Diputados independientes de la bancada PPD lograron reunir las 62 firmas requeridas para votar la creación de una comisión especial investigadora en la Cámara, que busca esclarecer eventuales responsabilidades por la caída de tres de los cinco multifondos de pensiones, especialmente el desplome del 10,39% del Fondo E.

Las millonarias pérdidas registradas en los fondos de pensiones más conservadores han motivado diversas acciones desde diversos sectores del mundo parlamentario, que propusieron oficios a organismos involucrados como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones, y proyectos de ley que apuntan a devolver el dinero perdido a los afiliados afectados.

La instancia fiscalizadora en la Cámara, impulsada por los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, tiene como objetivo investigar las actuaciones y eventuales omisiones de los organismos competentes entre 2018 y 2026.

"Hemos logrado las 62 firmas necesarias para que el día lunes se vote en la Cámara de Diputados la creación de la comisión especial investigadora que va a profundizar y esclarecer qué ocurrió con los dineros y las cotizaciones de los trabajadores que estaban en el fondo E. Invitamos a todos los parlamentarios a que ojalá, de manera unánime, se apruebe", indicó Araya.

El parlamentario de la bancada PPD hizo hincapié en que es "necesario profundizar en esto, establecer responsabilidades, saber qué es lo que hizo el ente regulador y, lo más importante, saber cuáles son las rectificaciones, modificaciones legales para lograr que, de una vez por todas, se le devuelva la plata a los trabajadores y estas conductas sean sancionadas penalmente".

Desde el oficialismo, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) adelantó que apoyará la comisión, y que citarán al exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD), presidente del Consejo Técnico de Inversiones, para que explique qué riesgos advirtieron y medidas propusieron ante las pérdidas del fondo.

"Celebro que investiguemos las eventuales responsabilidades, incluidas las de la casa", sostuvo el legislador a través de X.

Senado alista sesión especial y debate creación de "Fondo F"

La discusión se trasladará también a la Cámara Alta este martes, en una sesión especial a la que asistirán el ministro del Trabajo, Tomás Rau; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, y representantes del sector privado previsional.

El senador Iván Moreira (UDI) enfatizó que, desde dicha instancia, "debieran nacer alternativas para enmendar o estudiar (la creación de) un Fondo F, pero eso requiere de un estudio en que sea una alternativa que resguarde en el futuro los fondos previsionales de los chilenos".

"No se les puede decir livianamente a las personas que tienen que jubilarse que esperen un año. Eso es inaceptable cuando existe responsabilidad en estos graves hechos de las AFP", resaltó el parlamentario gremialista.

Proceso sancionatorio contra las AFP

En paralelo, la Superintendencia de Pensiones mantiene abierto un proceso sancionatorio contra las siete administradoras de fondos por presuntos incumplimientos a la normativa de inversiones.

De confirmarse infracciones, las entidades arriesgan desde censuras y multas de 15 mil UF, hasta la cancelación del permiso de operación, según la gravedad de los antecedentes.

El caso también tiene un frente judicial debido a la denuncia -ante el Ministerio Público- de la senadora Daniella Ciccardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del PS, para que se investigue el presunto delito de administración desleal, causa que fue derivada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.