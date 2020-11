Avance del segundo retiro deja al Gobierno como foco de todas las críticas

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, en general y en particular, el proyecto de ley que autoriza el segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

Más del 80 por ciento de los diputados decidieron aprobar la iniciativa, que avanzó con 130 votos a favor y sólo 18 en contra: 48 de los primeros fueron parlamentarios oficialistas, que, al intervenir, criticaron en duros términos la gestión del Ejecutivo.

"Demasiados no han recibido ayuda"

Uno de ellos fue Diego Schalper (RN), quien fustigó la falta de ayuda a las personas por parte del Gobierno, y señaló que esta constatación fue la que propició su voto favorable.

"Es cierto que lo que hoy decidiremos debilita el futuro ahorro, pero es imposible pensar en ahorrar cuando el futuro próximo se ve tan oscuro y cuando se siente el abandono y la angustia", argumentó.

"Son demasiados los que no han recibido la ayuda necesaria para pensar siquiera en sobrevivir el día a día, y hasta acá no veo una alternativa contundente para hacernos cargo de eso", afirmó Schalper.

"Son miles las familias que lo están pasando mal"

En la misma línea se expresó el diputado UDI Juan Antonio Coloma: "Después de hablar con centenares de personas, de leer miles de mensajes que ustedes me han escrito por interno en mis redes sociales, es que he tomado la decisión de votar a favor del segundo retiro".

"Lo hago consciente de que no es el ideal, de que se van a perjudicar las pensiones a futuro... Pero también se que son miles las familias que hoy día lo están pasando mal", enfatizó Coloma.

¿Resignación? Los ministros Ignacio Briones y María José Zaldívar no parecieron desplegarse tanto para evitar el segundo retiro, como lo hicieron la primera vez. El titular de Hacienda ha descartado además, de forma reiterada, extender en este minuto el Ingreso Familiar de Emergencia.

"Desorden completo"

El diputado Álvaro Carter (ex UDI), criticó en duros términos al Gobierno y lo emplazó a "ponerse los pantalones" y a "tomar el mando del buque".

"Lo que se le dijo al Gobierno de un principio, lo que se le dijo al ministro (Briones) y al Presidente era que esto tenía solucionarlo el Gobierno con medidas eficaces y no con letra chica. Finalmente, lo que ha sucedido es que el Gobierno crea candidatos de la izquierda", fustigó Carter.

"Los proyectos no los patrocina, los proyectos no los maneja y, finalmente, ¿qué pasa? Tenemos un desorden completo en el Gobierno", agregó el parlamentario.

"El Gobierno no sabe lograr una línea real de política y no se pone los pantalones largos. Esperemos que el Gobierno se enriele y evite lo que ya se habla en los pasillos (del Congreso) sobre un tercer 10 por ciento y que tome, de verdad, medidas... Sé que el Presidente está viendo esto; le pido a él de que tome el mando del buque", emplazó Carter.

Ilabaca (PS): "Intenté coordinarme con el Gobierno, pero no respondieron"

Desde la oposición, el diputado Marcos Ilabaca (PS), promotor del retiro de los fondos previsionales para enfermos terminales, señala que buscó coordinar el proyecto con el Gobierno, pero que no fue tomado en cuenta por el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

"Quiero señalar que antes de presentar este proyecto intenté comunicarme con el Ministerio del Trabajo y llamé al señor subsecretario de Previsión Social. Me dijo: 'Diputado, muy buena idea, lo llamo inmediatamente'... Todavía estoy esperando el llamado del señor subsecretario", lamentó Ilabaca.

Sin impuestos

En tanto, el diputado DC Matías Walker (DC) aclaró que la Cámara de Diputados desechó la indicación que buscaba darle carácter de tributable al segundo retiro, por lo que, por el momento, la iniciativa es universal y no habrá cobro de impuestos asociados, lo que podría haber desincentivado el giro de fondos.

"Efectivamente hubo una discrepancia. En la Comisión de Constitución habíamos aprobado -yo incluido- que efectivamente las personas que tuvieran ingresos sobre los 30 millones de pesos anuales pudieran considerarse ingresos para los efectos de impuestos a la renta. Hoy día la Sala, soberanamente, rechazó esa posibilidad. Vamos a ver que ocurre en el Senado", comentó Walker.

La Moneda se defiende

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg (RN), intervino durante la tramitación del proyecto y, con una autocrítica, solicitó comprensión.

"Podremos no estar de acuerdo en que las medidas que ha implementado el Gobierno sean las adecuadas o no, legítimo debate... Ninguna medida es suficiente, lo sabemos. La mejor medida es el empleo, la mejor medida es un país caminando, reactivado, con actividad económica, con los vecinas y vecinos saliendo a trabajar", señaló el ministro.

"Pero que no se señale -no puede quedar establecido- que esto (el retiro) se justifica por un Gobierno que no ha dado respuesta, porque no es así", aseguró.