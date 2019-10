Comisión declaró inadmisible indicación que buscaba retirar fondos desde las AFP

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados declaró inadmisible una indicación presentada por diputados de la DC al proyecto de reforma previsional, que buscaba que los jubilados pudieran retirar sus fondos del sistema de pensiones.

La iniciativa de la oposición buscaba que existiera esta opción para quienes tuvieran que pagar deudas hipotecarias, como el caso de la profesora jubilada María Angélica Ojeda, situación que se analiza actualmente en el Tribunal Constitucional.

En el marco de la discusión, el diputado José Miguel Ortiz, uno de los firmantes, reconoció que se trataba de una indicación inadmisible e instó al Gobierno a hacerse cargo de esta situación.

Comisión de Hacienda debate indicación a reforma previsional que apunta al retiro de fondos para pagar deuda hipotecaria.



El diputado DC José Miguel Ortíz advierte que es "inadmisible", aunque él mismo fue uno de los que la firmó. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) October 9, 2019

Daniel Núñez (PC), presidente de la instancia parlamentaria, la declaró inadmisible y no se sometió a votación durante esta jornada.

Núñez explicó que "la indicación la hizo un grupo de diputados, ellos mismos y el diputado Ortiz reconocieron en la Comisión que era inadmisible, por lo tanto nosotros no podíamos votar algo que abiertamente violaba el reglamento de la Cámara".

"A mí me parece que es un buen debate el que se instaló, el gobierno ayer sentó un precedente evidente, reconoció que el trabajador y la trabajadora es el dueño de sus ahorros previsionales y que puede retirarlo, según indicación del gobierno, con el fin de postergar su edad de jubilación", dijo.

Cuestionamientos oficialistas

Mientras tanto, se ratificó la creación del Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), organismo autónomo de carácter técnico que se encargará de administrar el cuatro por ciento de ahorro previsional adicional.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) comentó que "con dolor de guata voy a votar a favor. Me duele votar a favor de la creación de este ente, porque no asegura mejores pensiones, genera doble comisión, aumenta la burocracia del Estado y yo no veo ningún efecto positivo en la creación del ente y solo efectos negativos".

"En un contexto de Parlamento en el cual nosotros somos minoría como gobierno, este es el precio que hay que pagar para sacar adelante la reforma a las pensiones", dijo.

El ministro de Hacienda, Hernán Larraín, destacó que "tenemos aprobada la mayor contribución, el 4 por ciento, la contribución para el seguro solidario de 0,2, el incremento del Pilar Solidario, tanto en pensión básica solidaria como en pensión con aporte social solidario (APS), está aprobado también el nuevo Consejo de Seguridad Social, el financiamiento del proyecto, el grueso, la gran parte de este proyecto ya va a llegar aprobado a la Sala".

La iniciativa fue despachada por la Comisión y pasará en los próximos días a la Sala de la Cámara Baja.