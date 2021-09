Cuarto retiro del 10% superó difícil paso por la Cámara y avanzó al Senado

En lo que se calificaría como un "fallo fotográfico", y con sólo un voto más de lo que requería imperiosamente, el cuarto retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales fue aprobado este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y avanzó al Senado para continuar su tramitación, con su segundo paso constitucional.

Tal como indicaban los pronósticos, esta votación resultó más estrecha que las de los anteriores retiros en la Cámara Baja: con el Gobierno otra vez en contra, con el oficialismo medianamente cuadrado con dicha posición y con la carrera presidencial inevitablemente teñida de 10 por ciento, 93 diputados se pronunciaron a favor, 39 lo hicieron en contra y nueve se abstuvieron. Trece diputados no participaron del momento definitorio.

Así, el hemiciclo respaldó el texto despachado ayer por la Comisión de Constitución. Según éste, el nuevo giro, el cuarto en poco más de un año, no estará afecto a impuestos y tendrá un plazo de dos años que los afiliados lo soliciten.

Tiene un monto máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Si el monto acumulado por el afiliado es menor a 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.

Quienes cuenten con diagnósticos y tratamientos de alto costo, según las leyes "Ricarte Soto" y sobre enfermedades catastróficas, y que acrediten su enfermedad mediante certificado médico de un especialista, podrán retirar el total de sus ahorros, con un máximo de 1.350 UF.

Al igual que el tercer giro, también permitirá un anticipo para pensionados de renta vitalicias, pese a la controversia que generó con las compañías de seguros tanto a nivel nacional como internacional.

Además, en el caso de deudores de pensiones de alimentos, se contempla que incluso se les puede retener el monto equivalente a lo adeudado. Y considera multas a las AFP si hay demora en el pago exisitendo una resolución judicial.

VOTACIÓN "FOTOGRÁFICA"

En la oposición hubo dos votos en contra: Pepe Auth (independiente ex PPD) y Carlos Abel Jarpa (independiente ex PR). Y se abstuvieron los socialistas Marcelo Schilling y Jaime Tohá, y el independiente ex DC Pablo Lorenzini.

En su turno, Jarpa explicó su rechazo: "Debo señalar que de aprobarse, sólo el 6% de las mujeres y el 9% de los hombres de menores ingresos podrán recurrir a estos fondos. Sin embargo, va a ser este sector, de menores ingresos, los que se pueden ver más afectados por un proceso inflacionario. Por eso, estimados colegas, anuncio mi voto en contra".

Schilling, a su vez, defendió su posición debido a que no quiere que el próximo Gobierno que llegue en marzo "tenga un fracaso porque se le terminó de entregar un país destruido".

Los impulsores, principalmente de la oposición, tuvieron que realizar negociaciones de emergencia puesto que ad portas de la votación, calculaban 92 votos, uno menos de los requeridos para superar el quórum de tres quintos.

Durante la sesión, el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien impulsó la tramitación como presidente de la Comisión de Constitución, apuntó contra los críticos del cuarto retiro. "Me han dicho que esto es populismo, que hay cálculo electoral, pero no es así. Acá hay calle, hay territorio".

"Hoy el Congreso esta siendo observado, estamos en la mira de nuestros ciudadanos, ¿y qué esperan de nosotros? Empatía, comprensión, coherencia, la que no tiene este Gobierno, porque desde el Presidente de la República, Sebastián piñera, el señor Sichel, los ministros de Estado, han estado presionando indebidamente para defender los intereses de unos pocos", sostuvo.

"Luchamos contra enemigos poderosos, luchamos contra la derecha económica, la empresarial, el gobierno que puso todas sus huestes detrás de convencer a los diputados para que votaran en contra y nos pusimos al lado de la ciudadanía", añadió el parlamentario.

Otras de las impulsoras del proyecto, la diputada Pamela Jiles (PH) planteó que "yo le entrego la batuta a la senadora Yasna Provoste, ella deberá ser la encargada de revertir una situación muy compleja en el Senado".

Finalmente la propuesta logró 94 votos, 18 de ellos desde la derecha. Preliminarmente la oposición calculaba no más de 15 apoyos del oficialismo, pero en ese sector hubo algunos apoyos sorpresivos: los UDI Pablo Prieto y Nora Cuevas, y el RN Alejandro Santana.

Entre los oficialistas que aprobaron este nuevo giro, anunció durante la sesión su apoyo el independiente ex UDI Álvaro Carter, como forma de protesta hacia el Gobierno, al que reprochó de no haber hecho las mismas gestiones en contra de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación.

"Le pregunto, ¿cuántos ministros levantarán sus teléfonos como lo hicieron para influir contra el 10%, pero esta vez para asegurar los votos en defensa del derecho del que está por nacer, o cuántos candidatos presidenciales estuvieron mirando de modo vigilante que sus bancadas se disciplinaran en un tema tan profundo y humano? Nada de eso ocurrió. Toda esta discusión, más que de principio, era sólo de fines. Ya no tengo dudas, ni mucho menos miedos, voto a favor", justificó.

Por su parte, Erika Olivera, independiente pro RN, comunicó su apoyo, al igual como lo hizo en los giros anteriores. "Comprendo los efectos económicos de un nuevo retiro del 10%, entiendo la preocupación y el temor, pero aún así, siendo consecuente, voté a favor del cuarto retiro, tal como voté a favor en los anteriores tres, con el convencimiento de que las familias merecen disponer de sus recursos y emprender sus proyectos sin deberle plata a nadie, sin la soga al cuello de una deuda impagable".

Ya despachado al Senado, allí el PPD Guido Girardi y Pedro Araya anunciaron su voto a favor, pero el trámite se anticipa aún más complejo, puesto que, hasta ahora, en la derecha sólo un senador ha manifestado su apoyo a un nuevo giro: el RN Manuel José Ossandón.

SICHEL LLAMA A "ACUERDO AMPLIO DE PENSIONES"

Apenas fue aprobado el cuarto retiro en la Cámara Baja, el abanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, quien ha sido un férreo opositor a esta medida, instó a conversar sobre un gran acuerdo en materia previsional.

"No podemos esperar más. Llegó la hora de discutir una reforma urgente al sistema de pensiones. La calculadora electoral no puede estar por sobre el futuro de Chile, de todos depende. Por eso, llamo a los otros candidatos presidenciales: sentémonos mañana mismo a buscar un acuerdo amplio de pensiones", exhortó en un texto que colgó en redes sociales.