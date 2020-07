15:28 - | Senador Iván Moreira (UDI): Me defenderé ante el Tribunal Supremo del partido. Podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón #CooperativaEnCasa

15:23 - | Senador Iván Moreira (UDI): No me he vuelto populista y no me he dejado seducir por los cantos de sirena (...) soy derecho y de derecha #CooperativaEnCasa