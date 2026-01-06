El economista Jorge Hermann, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Chile, comentó en Cooperativa las razones del pronunciado aumento del precio del cobre, que superó los 6 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

El experto precisó que el alza se debe a déficit, debido a que en 2025 el metal aumentó su demanda por la electromovilidad y energías limpias, pero se vio limitada por problemas de producción y la incertidumbre que generó el supuesto aumento de aranceles que iba a hacer Estados Unidos.

"Hoy estamos viendo que hay una fuerte demanda por cobre, que se está previendo que crezca un 3% en el 2026, y por el lado de la oferta, se observa que será casi del 1%. Entonces, eso genera un déficit de forma importante para este año de cobre que se está reflejando en este precio que alcanzó el récord histórico de 6 dólares (…) Tenemos una demanda fuerte y una oferta bien restringida", planteó.

Sin embargo, afirmó que el precio no se mantendrá por mucho tiempo. "Yo creo que va a estar más bajo en torno a los cinco y medio en unos próximos meses. Es un precio realmente alto y de alguna manera incentiva a que minas que eran ineficientes vuelvan a producir, eso a la larga lleva a que el precio tienda a disminuir", sostuvo.

